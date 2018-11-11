İYİ Parti’den Diyanet İşleri Başkanı’na: İstifa et

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e hakaretleriyle tanınan Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret etmesine sert tepki gösterdi.

Paçacı, "Diyanet işleri Başkanı derhal istifa etmelidir" dedi.

Salı günü toplanacak olan İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener de Mısırlıoğlu ziyareti ile ilgili konuşacak ve bu ziyarete tepkisini sert sözlerle dile getirecek.

MECZUP ZİYARETİ

İYİ Parti kurucularından MTA Eski Genel müdürlerinden Cengiz Atak’ın vefatının 52’nci gününde okunan mavlüde katılan Paçacı Sözcü’ye şunları söyledi:

“Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri’nin başındaki kişinin Türk devletine, Cumhuriyetine, Atatürk’e husumet besleyen bir meczubu ziyaret etmesi ülkeyi yönetenlerin bakış açısının da bir tezahürüdür.

Hükümet eğer bu ziyareti sakıncalı görüyorsa Diyanet İşleri Başkanı’nı derhal görevden almalıdır, aksi halde onlar gibi düşünüyor demektir.

Diyanet İşleri Başkanı’nın geçmişine bakılırsa kimlerle işbirliği içinde olduğu görülecektir.

İYİ Parti olarak Ali Erbaş’ın istifasını istiyoruz. Bu skandalı yaratanlar ile ilgili olarak gerek Meclis gerekse farklı zeminlerde takipçisi olacağımıza da duyuruyoruz. Salı günü de Genel Başkanımız Meclis’te bu konu üzerinde özellikle duracak”