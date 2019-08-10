SonDakika.com'un haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik yaptığı çağrının ardından, Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Özgür Avcı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce MHP'den ayrıldığını ve İYİ Parti'ye katıldığını vurgulayarak, İYİ Parti'de hiçbir çalışmanın şeffaf şekilde yürümediğini ileri sürdü.
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İYİ PARTİ'DEN BİR İSTİFA DAHA!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "geri dönün" çağrısının ardından İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı "Evime dönüyorum" deyip partiden istifa etti.
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