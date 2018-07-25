İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu

İYİ Parti'den az önce yapılan açıklamaya göre, 2. Olağanüstü Kurultay, 12 Ağustos'ta ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Saygılarımla..."

İYİ PARTİ KURMAYLARI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İYİ Parti'yi olağanüstü kongreye götürme kararı alan Meral Akşener'in "Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli" sözleri üzerine, İYİ Parti milletvekili ve genel merkez yöneticileri, İYİ Parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

SÖZCÜ ÇIRAY: MİLLETİN TALEBİ AKŞENER

İYİ Parti Genel Sekreteri, Sözcüsü Aytun Çıray ise twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" dedi.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

İYİ Parti'den az önce yapılan açıklamaya göre, 2. Olağanüstü Kurultay, 12 Ağustos'ta ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacak. Kurultay gündeminin 6. maddesinde "Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in konuşması" ifadesi kullanıldı.

Gündemin 8. maddesinde "Genel Başkan adaylarının konuşması" ifadesine yer verilirken, 9. maddeye göre, 2. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri içinde seçim yapılacak.