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İyi Parti'de istifalar sürüyor

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İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 5 eski yöneticisi, partinin kuruluş değerlerinden saptığını öne sürerek istifa etti.

İyi Parti'de art arda gelen istifa ve ihraçlar il teşkilatlarına da uzandı.

Kayseri İl Başkanlığı Kurucu Teşkilat Başkanı İsmail Tanrıöven'in de aralarında olduğu 5 kişi partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa metninde, genel merkez ve il teşkilatlarında partiye sızma teşebbüsleri hakkında, İyi Parti vekil ve yöneticilerine yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığı vurgulandı.

Partinin kuruluş değerlerinden ve Türk milliyetçiliğinden saptığı belirtildi.
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi de istifa gerekçeleri arasında yer ald

 

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