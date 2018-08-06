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İYİ Parti'de istifa depremi!

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İYİ Parti'de istifa depremi!
İYİ Parti'de istifa depremi... Kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi. Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı.

Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.

"ŞEKİL DEĞİŞİMİNİN OLMAYACAĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

Ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi.

Halaçoğlu, “MHP’ye geri dönecek misiniz” sorusu üzerine, “Hiçbir partiye gitmemiz, dönmemiz söz konusu değil” diye yanıt verdi.

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