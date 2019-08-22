İYİ PARTİ'DE BAHÇELİ KRİZİ SÜRÜYOR!

İYİ Parti Kepez İlçe Başkanlığından 19 kişi, Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti.

SonDakika.com'un haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik yaptığı çağrının ardından, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıklayan Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı'nın da aralarında olduğu 20 kişiye MHP üyelik belgesi verildi.

İYİ Parti'den MHP'ye katılımlar nedeniyle MHP Kepez İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Burada konuşan MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, eski arkadaşlarını tekrar partilerinde görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.