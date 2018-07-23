İyi Parti'de Akşener depremi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar’daki kampında yapılan ağır eleştiriler üzerine olağanüstü kongre kararı aldı ve aday olmayacağını açıkladı. Ancak delegeler Akşener’i tek aday olarak göstermek için harekete geçti.

İyi Parti’nin ilk kampı tartışmalara sahne oldu. Kampın son gününde partililerin, yönetimi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan yorumlarıyla başlayan gerilim sert tartışmaya dönüştü. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel ve bir kaç partilinin Akşener’in liderliğini tartışmaya açmadan olağanüstü kurultay çağrısı kampa damga vurdu. Kampta Genel Başkan Akşener’in son değerlendirmeyi yapması öncesinde bazı partililerin seçim sürecinin başarısızlıkla tamamlandığı, milletvekili aday listelerinin bunun sebepleri arasında yer aldığını vurguladıkları öğrenildi.

İSTİFA EDİYORUM

İlk 2 oturumda eleştirileri dinleyen ve notlar alan Akşener, kampın son sözünü söylemek üzere kürsüye çıktı. Eleştiriler karşısında gergin olduğu belirtilen Akşener, partinin kuruluşundan bugüne yaşanan sorunlara karşı cevaplarını sıraladı. Akşener’in, il örgütleri ile genel merkez yönetimi arasındaki iletişim sorunları eleştirileri ve liste kavgasına karşı “Bütün il başkanları milletvekili adaylığı için istifa etti. Bana sorana da ne deseydim, ‘istifa etmeyin’ mi deseydim. Siz bilirsiniz dedim” yanıtı verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin oyu altında kalan Akşener, sonuçlarının başarısızlık olduğu yönündeki ifadelere karşı ise “Aldığım oy oranını hazmedemiyorum. Bu başarısızlık hepimizin ama ben istifa ediyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi. Parti kaynakları Akşener’in istifa kararına giden süreçte gelen eleştirileri ise “nezaket sınırlarının çok ötesinde tırmalayıcı” cümleler olarak değerlendirdi.

ODADA DİVAN TOPLANTISI

Tartışmaların ardından Akşener’in salondan ayrılarak makam aracına bindiği, partililerin ise yanına gelerek vazgeçirmeye çalıştığı hatta bazı partililerin ise arabanın önüne yattığı öğrenildi. Aracını bir süre hareket ettiremeyen Akşener, yeniden odasına çıkarak kısa süreli değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanlık Divanı’nı topladığı öğrenildi. Ayrıca yaşanan gerginliğin ortasında kalan Akşener’e kısa süreli tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Edinilen bilgiye göre, partide güven ihtiyacı olduğunu ifade eden Akşener, “Görmezden gelemeyiz. Demokratik mücadele vererek bir parti kurduk. Ayrıldığımız siyasi yapılara benzeriz o zaman. Bu sitemleri görerek gereğini yapalım” ifadelerini kullandı. Akşener kısa süreli toplantının ardından yeniden partililerin karşısına geçerek başkanlık yetkisi kapsamında olağanüstü kurultay kararı aldığını açıkladı.

ADAY OLACAKLARA BAŞARILAR

Kurmaylarının ikna çabasının ardından otelden ayrılan Akşener, partilerin bile haberi olmadan son kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Lütfü Türkkan’ın yaşananlara karşı “liderimizi destekliyoruz” açıklamalarına karşı Akşener, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi. İYİ Parti’nin bir ay içinde kongreye gitmesi bekleniyor.