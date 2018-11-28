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İYİ Parti ve CHP arasında üç büyükşehir krizi

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İYİ Parti ve CHP arasında üç büyükşehir krizi
İYİ Parti ile CHP arasında 31 Mart yerel seçimleri özelinde yürütülen işbirliği görüşmelerinde Ankara, Mersin ve Antalya krizi yaşandığı iddia edildi.

CHP ile İYİ Parti arasında devam eden "seçim iş birliği" çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin; Ankara, Antalya ve Mersin'de kendi adaylarının desteklenmesi talebinde ısrarcı olduğu ancak CHP yönetiminin, bu formüle "alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi. CHP'nin iddialı olduğu büyükşehirlerin hiçbirinde "aday çıkarmama" seçeneğini kabul etmediği belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, CHP ile İYİ Parti arasında 13 Kasım'da resmi olarak başlatılan işbirliği görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Teknik görüşmelerin bir hafta içinde tamamlanacağı ve genel başkanlar Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesinde nihai kararın verileceği öğrenildi.

"ALANDA SONUÇ VERMEZ"

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti öncelikli olarak CHP'nin Ankara'da aday çıkarmamasını ve İYİ Parti adayını desteklemesini talep etti. İYİ Parti, bu talebinin kabul görmemesi durumunda ise bir diğer seçenek olarak; Mersin, Antalya ve Manisa için destek istedi. Ancak CHP yönetiminin; Ankara, Mersin ve Antalya teklifine "masada uygulansa da alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi.

DESTEK VERMEYE HAZIR OLDUĞU İLLER

CHP yönetiminin Manisa, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa, Denizli ve Isparta ile bazı büyükşehir ilçelerinde İYİ Parti adayına destek vermeye "olumlu" baktığı kaydedildi.

"ÇIKMAZA GİREBİLİR"

CHP kulislerinde, İYİ Parti ile özellikle Ankara, Mersin ve Antalya özelinde hala bir anlaşma sağlanamaması bir "tıkanıklık" olarak yorumlandı. Kulislerde, görüşmelerin mutlaka bir işbirliği ile sonuçlanmamasının beklemediği, tıkanığın aşılamaması durumunda, her partinin kendi adaylarıyla seçime girme kararı alabileceği belirtildi.

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