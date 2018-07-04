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İYİ Parti sözcüsü açıkladı... Millet İttifakı sona erdi

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İYİ Parti sözcüsü açıkladı... Millet İttifakı sona erdi
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

Çıray, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nın 24 Haziran seçimi sonuçlarını değerlendireceğini belirterek, partinin Türkiye'nin yeni siyasi tablosunu ve bu tablo ile girdiği süreci dikkatle izleyeceğini, milletin kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getireceğini ifade etti.

Başkanlık Divanı'nın en önemli gündem maddesinin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) olacağını anlatan Çıray, bunların içeriğini, demokrasiyle olan uyuşmasını ve anayasayla ilişkisini yakından takip edeceklerini kaydetti.

"KİMSE ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARAMASIN"

Çıray, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Olası bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?" sorusuna Çıray, "Biz her seçime hazırız." karşılığını verdi.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunları varken, ülkenin yeniden başka bir gündeme sokulmasının bu sorunları gözardı etmek olacağını savunan Çıray, şöyle devam etti: 

"Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır" dedi. 

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, "Milletimizin hayrına bir yasada elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız." sözünün anımsatılması üzerine Aytun Çıray, Yokuş'un çok milli bir tavır sergileyerek, partinin yapıcı muhalefet anlayışına vurgu yaptığını aktardı.

Çıray, "Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın. İyi niyetle partinin yapıcı muhalefetinin bir işaretini vermiştir. Bunun herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi yoktur." diye konuştu.

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