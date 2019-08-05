Medyafaresi.com'un haberine göre; İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan seçimde partinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyelikleri belli oldu.
Tüzük gereği 80 kişilik GİK üye sayısı 50’ye düşürülürken, kurultayda delegelerin katılımının düşük olması da dikkat çekti. Partinin mevcutta bin 60 delegesinden 841’i kurultaya katılırken, bu delegelerin yalnızca 793’ü oy kullandı.
50 kişilik GİK üyeliğine seçilen isimlerin büyük bir çoğunluğunun “merkez sağ” kökenli olması, “ülkücü kökenli isimlerin çoğunluğunun liste dışı kalması, partinin rotasını merkez sağa doğru çevirdiğini” gösterirken, partinin önde gelen isimlerinden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oy kullanan 793 delegeden yalnızca 399’unun oyunu alabildi. Parti Sözcüsü Cihan Paçacı da 398 oyla GİK’e girdi.
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İYİ PARTİ MERKEZ SAĞA MI KAYIYOR?
Medyafaresi.com'un haberine göre; İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan seçimde partinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyelikleri belli oldu.
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