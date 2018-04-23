İYİ Parti Düzen Değiştirdi!

İYİ Parti'nin 15 yeni milletvekiliyle birlikte grup kurmasıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) oturma düzeni de değişti.

Eklenme: 22 Nisan 2018 20:20 - Güncelleme: 22 Nisan 2018 21:03

İYİ Parti grup kurdu, TBMM'deki düzen de değişti

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TBMM’nin internet sitesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı” bölümü güncellendi ve İyi Parti de kendisine bu bölümde yer buldu.

Pazar sabahı basına duyrulan olayda, CHP ve İYİ Parti heyetleri İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi ve İYİ Parti’nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP milletvekili istifa edip İyi Parti’ye geçtiği duyuruldu. Bu siyasi manevradan sonra TBMM’deki yeni koltuk düzeni de değişti.

MECLİS’İN SİTESİNDEKİ YENİ KOLTUK DAĞILIMI

TBMM'nin sitesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı” bölümü güncellendi. Yeni sıralamaya göre AKP 316, CHP 117, HDP 48, MHP 36 ve İYİ Parti 19 milletvekiline sahip oldu. Meclis’teki toplam mevcut ise 537 olarak açıklandı.