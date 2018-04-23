  • BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOlaylı Derbide 7 Gözaltı!

İYİ Parti Düzen Değiştirdi!

»
İYİ Parti Düzen Değiştirdi!
İYİ Parti'nin 15 yeni milletvekiliyle birlikte grup kurmasıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) oturma düzeni de değişti.

Eklenme: 22 Nisan 2018 20:20 - Güncelleme: 22 Nisan 2018 21:03
İYİ Parti grup kurdu, TBMM'deki düzen de değişti
Paylaş Tweetle Öne Çıkar
Yorum Yap
TBMM’nin internet sitesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı” bölümü güncellendi ve İyi Parti de kendisine bu bölümde yer buldu.

Pazar sabahı basına duyrulan olayda, CHP ve İYİ Parti heyetleri İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi ve İYİ Parti’nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP milletvekili istifa edip İyi Parti’ye geçtiği duyuruldu. Bu siyasi manevradan sonra TBMM’deki yeni koltuk düzeni de değişti.

MECLİS’İN SİTESİNDEKİ YENİ KOLTUK DAĞILIMI

TBMM'nin sitesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı” bölümü güncellendi. Yeni sıralamaya göre AKP 316, CHP 117, HDP 48, MHP 36 ve İYİ Parti 19 milletvekiline sahip oldu. Meclis’teki toplam mevcut ise 537 olarak açıklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP'den Bir Aday Daha!20 Nisan 2018 Cuma 14:39
  • Başbakan'dan İlk Açıklama!20 Nisan 2018 Cuma 14:12
  • Erken Seçim Öncesi Sürpriz Görüşme20 Nisan 2018 Cuma 13:51
  • ABD Yolunda Manidar Paylaşım20 Nisan 2018 Cuma 11:46
  • Kıçıldaroğlu'ndan Adaylık Sorusuna Cevap!19 Nisan 2018 Perşembe 16:34
  • Neden 24 Haziran Olduğunu Açıkladı19 Nisan 2018 Perşembe 10:57
  • Erken Seçim Kararından Sonra Şimdi Ne Olacak?19 Nisan 2018 Perşembe 10:55
  • "Hazırız Kazanacağız"19 Nisan 2018 Perşembe 10:52
  • Erken Seçim Adayımız Erdoğan'dır19 Nisan 2018 Perşembe 10:50
  • Başbakanlıktan Muhtarlık Seçimi Açıklaması19 Nisan 2018 Perşembe 10:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim