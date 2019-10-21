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İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A HER KONUDA DESTEK VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI!

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İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A HER KONUDA DESTEK VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI!
İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılmayacağız dedi.

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nı başarıyla gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tebrik etti.

Bu başarının diplomasi ile tamamlanması gerektiğini belirten Çıray, Barış Pınarı Harekatı’nı meşru kılanın, milli güvenliğin tehlikeye girmesi olduğunu kaydetti. Çıray, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Çünkü AKP iktidarının 2012’den bu yana uyguladığı yanlış dış politikaları ile alevlendirdiği Suriye iç savaş süreci sonunda gelinen noktada vatanımız, sınır güvenliğini çok aşan bir tehditle karşı karşıya kalmıştı. Bu tehdit ve tehlikenin bertaraf edilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devreye sokulması kaçınılmazdı. Dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı’nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez.”

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 “SURİYE ANAYASA KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ”

Çıray, Türk ve dünya kamuoyu olarak Barış Pınarı Harekatı’na odaklanıldığını, ancak 30 Ekim 2019’da Cenevre’de 150 kişilik bir heyetle Suriye Anayasa Komitesi’nin toplanacağını hatırlattı.

Suriye’nin yeni anayasa yazım sürecinin Türk milletini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Çıray, yaşanılan güvenlik tehditleri ortadayken Suriye’de özerk veya federal bir yapıya asla izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Çıray, Türk milletinin menfaatlerini merkezine alan bir yaklaşımla Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

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