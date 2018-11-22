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İyi Parti, Ankara için Mansur Yavaş'ta ısrarcı

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İyi Parti, Ankara için Mansur Yavaş'ta ısrarcı
CHP ile İyi Parti arasında 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim için ittifak görüşmeleri devam ederken Mansur Yavaş üzerinden yeni bir çağrı geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Yavaş’ın Ankara adaylığı için CHP’ye çağrı yaptı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, AKP ile MHP’nin panikle yeniden ittifak için masaya oturduğunu söyleyen İyi Partili Çıray, Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığı için CHP’ye çağrı yaptı.

Çıray, özetle şöyle konuştu:

“Erdoğan MHP ile seçim ittifakı yapmazsa birçok ili kaybedeceğini gördü. MHP’ye en çok Ankara’da ihtiyacı var. Muhalefet bunu iyi değerlendirmeli.

Daha önce kurulmuş Millet İttifakı’nın Mansur Yavaş’ı Ankara’dan aday göstermesi halinde Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın kaybeder.”

Son günlerde adı tekrar gündemde olan Mansur Yavaş, 2014’te CHP ve MHP’nin Ankara adayı olmuştu. Yavaş, seçimi kıl payı kaybetmişti. Mansur Yavaş’ın rakibi Melih Gökçek, 20 yılı aşkın süredir devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilmişti. Gökçek’in adının MHP adayı olacağı yönündeki iddialar gündeme geldiğinde AKP’nin yetkili isimlerinden Hayati Yazıcı, “Boşuna görevden alınmadı” ifadesini kullanmıştı.

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