Yazar ve söz yazarı Zuhal Karadeniz, yeni yazısıyla haberkonseyi.com'da.

İyi- mi bayramlar?

Birkaç gün önce sizlerin de bildiği gibi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı.

Mini minilerin gözlerinden öperim...

Kutlu, mutlu gelecekler dilerim.

Sadece üç beş dakika bile olsa boyundaki tüm damarları fırlatıp, bağıra bağıra şiirler okuduğumuz, bandoda birler-üçler-beşler telaşına düştüğümüz, kostümlerle doktor, hemşire, avukat olduğumuz mis gibi bayramlara giden zamandaş arkadaşlarımı ise ekstra kucaklarım...



"Nerede o eski bayramlar?" cümlesi bir yaşlılık ibaresiydi eskiden, şimdilerde yaşlanma değil bir nevi yas-lanma hadisesi. Dayanak manasında değil yas-da hissetmek gibi, kederli biraz buruk...



Ne çok şey değişti, ne çok değiştik.

Artık her şey üstten üsten 'miş' gibi.

Bayram-mış gibi, Ramazan gel-miş gibi...

Alışmak mı lazım?

Diretmek mi?

Yaşatmak mı? diye sorsak zamanında bizimle hep bir ağızdan aynı şiirleri bağıran çocukların bile bugün kafası karışık. Artık kimse kimseyle aynı fikirde değil galiba.



Biz önce aynılıklarımızı yitirdik.

Tüm ayrılıklar böyle başladı. Bir öğretmen, bir işçi, bir müteahhit çocuğunun birbirinden farkı yoktu. Hepimiz kutu koladan kalemlik yapar, Almanya'dan gelen çikolataları bölüşürdük. Sokakta muz yemek ayıptı mesela ve ayıplar hepimize ayıptı. O zamanlar ayıplarda da ayrım yoktu. Ben, sen diye bir farkımız yoktu. 'ha sikrıtçılar' dünyaya 'sen o sun', gibi kitaplar yazmamıştı, yaşam koçları mahalledeki bilmiş ablalardı...Diplomasız psikologlar, bi' çuval dolar ödeme yapıp üç seminere gidip hayatın sırrını seans seans bize kaktırmıyorlardı. Elif Şafak kitap yazmamıştı mesela, adam gibi kitaplar okurduk... Bektaşi'nin, Mevlana'nın kendini bilge ilan eden Osho'dan daha popüler olduğu tertemiz yıllardı... Tutulma yaşamamıştı henüz akıllar. Dallas sadece bir diziydi ve hayatımızı yayık ayranına çevirmemişti entrikalar. Evdeki gazeteleri okurdum, ben üşenmez biraz okurdum, (okula başlamadan okuma yazma öğrenmiş olmamla da hava atmak isterim.) ve o sayfalarda hiç çocuk bedenine dokunan insan müsveddelerini yazmazlardı, kimse kedilere köpeklere kötü şeyler yapmazdı. Henüz İski skandalları, hayali ticaretler, ocu/bucu olmalar hayatın hakimi değildi. Anlatılan sağ/sol hikayeleri vardı yakın gelecekten o kadar. Siyasiler gergin abiler değildi, şaka kaldıran bir yapıları vardı...Sevilesi insanlardı hepsi. (Kenan Evren hariç:)

Tanışırken kimse kimseye "Nerelisin?" demezdi mesela. Ne zaman peydah oldu dilimize, hayatımıza, gazetemize, sokağımıza, merhabamıza bu karanlıklar?

Ayrılıklar?

Herkes severdi yahu bir diğerini, bahar bahar gibi kokardı, bayram bayram gibi kutlanırdı. Sokakta oynarken tüm sokağın çocuklarıydık henüz zihinlere o pis acabalar yerleşmemişti. Kapılar bile neredeyse kilitlenmezdi, karşı komşuda yedek anahtar vardı, şimdi merhabalar bile kilit altında.

Bize neler oldu?

Sadece lokal bir kaygı değil yaşadığım, durumun Fransa'da İtalya'da farklı olduğunu sanmıyorum. Dünya plastiği keşfetti ve organik güzelim hayatlar pet şişeye sığar oldu. Dünya teknoloji ile gelişmedi aslında teknoloji ile değişti. Ama iyi yönde değil. Herkes, bir diğerini hayatının dışında bıraktı Nedense...



Ne güzeldik eskiden...

Eskidik ama değil mi?



Hayatı kolaylaştıran çok şeye sahip olurken hayatımızın ne kadar zor hale geldiğini hiç farketmemişiz. Çok hızlı oldu, uyumlanmak yerine bozulduk, devrelerimiz yandı. Artık hayat başka, bizler başkayız diyecek gibi oluyorum ama içimdeki o küçük kız hala inanıyor yakan top oynadığı arkadaşlarına. Diyemiyorum...

Büyüdüm abla oldum hala oyun arkadaşlarım var ve benim inandıklarıma inanıyorlar. Dijital dünya geliştikçe unutulan ve yüzüne bakılmayan kadim bilgilere dayanarak diyorum ki insan unutmadıkça ve sahip çıktıkça insan kalacak. Bırakın yapay zeka yolunda yürüyedursun, siz avuç içlerinizde ve göğsünüzde doğduğunuz o bilgiye sahip çıkın, yaşatın. Yaşattıkça yabancısı olmayacaksınız yaşamınızın.

Ritüeller, ananeler güzeldir.

Farklılıklarıyla bir diğerini sevmek özeldir.

Saygı en büyük gezegendir.

Hepimizi kucaklayacak kadar büyük kolları var inanın...

Neden mi bu kadar inançlıyım?

Eğer bir bebek, bir yavru köpek, birkaç ağaç zarar gördüğünde içimiz acıyor ve topluca çığlığı basıyorsak biz hala aynı çocuklarız.

Iyi ki...

O zaman iyi bayramlar.



Özgür Zuhal Karadeniz...



(Canım Yelda Karataş ve Sezen Aksu'ya kalp dolusu sevgiyle...)



SON SARDUNYALAR



Ah o yazlık sinemalar, kapı önü akşamları

Saksıda son sardunyalar, avluda el yazmaları



Ah ne kahraman ne cesur, ne güzel çocuklardık

Her yeni günü ümitle nasıl kucaklardık

Ah kaldırımlar biliyor, bi devir muhteşemdik

Güz güneşinden hüzünlü, ilk yazdan şendik



Hem utangaç, hem hevesli mektepli sevgililerdik

Pek kırılgan pek acemi, bi söyler bin gülerdik

Hem utangaç, hem hevesli mektepli sevgililerdik

Pek kırılgan pek acemi, bi söyler bin gülerdik



O pürtelaş piyasalar, ilk sevda ilk gözyaşları

Yolları hep gurbete bağlar, ah o gönül şarkıları

Ah ne kahraman ne cesur, ne güzel çocuklardık

Her yeni günü ümitle nasıl kucaklardık

Ah kaldırımlar biliyor, bi devir muhteşemdik

Güz güneşinden hüzünlü, ilk yazdan şendik

Ah kaldırımlar biliyor, bi devir muhteşemdik

Güz güneşinden hüzünlü, ilk yazdan şendik



Hem utangaç, hem hevesli mektepli sevgililerdik

Pek kırılgan pek acemi, bi söyler bin gülerdik

Hem utangaç, hem hevesli mektepli sevgililerdik

Pek kırılgan pek acemi, bi söyler bin gülerdik