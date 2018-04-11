Kubilay Gecelerde

11 Nisan 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ İvy'de yemek Şeyma Ilıcalı dün arkadaşı Luiz ottoni nin doğum günü partisine katıldı. Şeyma hanim beverly hills otel de gerçekleşen kutlama sonrası nda yemek için loş Angeles in en gözde restaurantı Ivy'ı tercih etti. Eşi Acun Ilıcalı'yı özlediğini söyleyen Şeyma Hanım özel jetine binip Bahamalar'a kocasını görmeye gideceğini belirtti. Şeyma Subaşı ************ Eşim model çalışmalı

Serdar Ortaç eşi Cholie nin verdiği seksi pozlar için yorumda bulundu. Ortaç eşim model böyle pozlar vermesi doğal. Her çalışan kadın gibi çalışıp üretip aile bütçesine katkıda bulunması gayet normal dedi.

Serdar Ortaç - Cholie Serdar Ortaç - Cholie ********* 5 Nisan Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ Ali Şen Eşini Kaybetti

FB'nin ESKİ başkanlarından Ali Şen'in eşi Bende Şen dün gece hayata gözlerini yumdu Şen çiftinin LOS Angeles da yaşayan büyük oğlu Adnan Sen annesinin vefatını sosyal medya hesabından nurlar içinde uyu canım annem diyerek duyurdu

Bente Şen - Adnan Şen

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Dede Torun Birlikte Kutladı

Haldun Dormen 90.yaş kutlamasını dün gerçekleştiri. Duayen tiyatrocu oyun yazarı Haldun Bey torunu Yasemin ile birlikte kutladı. Aynı gün olan doğumgününü Haldun beyin oğlu Ömer Dormen in ilk evliligini yaptığı Gülden Büyükuçak'tan olan kızı Yasemin Dormen de dedesi ile birlikte kutlamanın sevincini yaşadı

Haldun Dormen in kizkardesi Guler Yiğit in Kabataş setustu ndeki muhteşem evi de gerçekleşen kutlamada tüm aile bir aradaydı.

Haldun Dormen in eşi Betül Mardin

Oğulları Ömer Dormen eşi Ayşe Arman, kızları Alya Güler Yiğit ve hayat arkadaşı Halil Değer ailenin önemini böylesine mutlu günlerde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler

23 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Abazoğlu Farkı

Cengiz Abazoglu dün gece yeni sezon defilesinde Ciragan Sarayı nda gerçekleştirdi. Ünlü Houte Couture ustası Abazoglu nun defilesi şov ve görsel açıdan muhteşem dı. Podyuma çıkan Çağla Şikel izleyenlerden tam not aldı. Abazoglu nun modellerini görmeye gelenler arasında Işıl Recber de vardı.



Işıl Recber Cengiz Abazoglu

21 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Yüzükler Takıldı Ferhan Şensoy 3 yıldır flört ettiği Cem Oget ile dün akşam nişanlandı. Derya Baykal - Ferhan Şensoy çiftinin kızı Ferhan ve Cem bey aile arasında gerçekleştirilen törenle nişan yüzüklerinı taktı. Genç çift düğün için "Daha zaman var hazırlıklara şimdiden başlıyoruz." diyerek nikah tarihi vermekten kaçındı. Ferhan Şensoy - Cem Oget ********

Yaramancı Çift Davet Verdi

Mihrinur-Tezcan Yaramancı Çiftı dün gece evlerinde bir davet verdi.

Davete sosyal hayatimizin elit isimleri katıldı. Güler Yiğit ve hayat arkadaşı Halil Değer de davetliler arasında idi.



Güler Yiğit - Tazcan Yaramancı - Halil Değer

16 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Zor Günde Annesinin Yanında

Hazal Kaya kanser tedavisi gören annesi Ayşegül Hanım ile Nisantasi nda ydi. Klinik deki tedavisi sonrasında yürüyüş yapmak isteyen Ayşegül Kaya'ya eşlik eden Hazal Kaya tedavisi süresince annesini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirtti.





Hazal, Ayşegül Kaya

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14 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

22 yıl geride kaldı

Kadın doğum uzmanı Prof. Dr Alp Nuhoğlu dün meslekte 22 yılı geride bıraktı. Amerikan Hastane sinin ünlü uzmanı Nuhoğlu Rahmi Koç sanayi müzesi nde Tıp Bayramı nedeni ile gerçekleşen davette 22 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşarken plaketini de Amerikan Hastanesi yönetiminden aldı.

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13 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Sevgililer Buluştu

Amine Gülşe bir yıldır futbolcu Mesut Özil ile flört ediyor.

2014 Miss Turkey güzeli Amine ile İngiltere Premier lig takımlarından Arsenal'de top oynayan Mesut Özil, dün akşam Londra'da başbaşa yemek yedi. Alman Milli takımının da gözde futbolcusu Özil yoğun maç trafiğinden dolayı sevgilisine vakit ayıramadiğini söylüyor. Aşıklar Soho'nun gözde restaurantlarından birinde başbaşa yemek yiyerek özlem giderdi.



Mesut Özil - Amine Gülşe

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Seren Serengil Ayrıldı

Seren Serengil sevgilisi Yaşar İpek'ten ayrildi.

Serengil ayrılığı sosyal medya hesabından ''Seni mutlu etmeyi başaramadım1 diyerek dosta düşmana duyurdu.





Yaşar İpek Seren Serengil

12 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Nikah Şahidi Cumhurbaşkanı Oldu

Arda Turan Aslıhan Doğan ile dün evlendi. Milli futbolcu ve 3 yıldır flört ettiği Aslıhan Doğan'in nikah sahitliklerini Emine - Recep Tayyip Erdoğan çifti yaptı.

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9 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Swarowski Müzesini Gezdi

Seren Serengil sevgilisi Yaşar İpek ile haftasonu nu Avusturya da geçirdi. Kayak merkezi İnsbruck da kar tatilinin keyfini çıkaran aşıklar şehri gezmeyi de ihmal etmedi. Serengil burada bulunan ünlü mücevher markası Swarowski nin müzesini de gezdi.





Seren Serengil - Yaşar İpek

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Ortak Koleksiyon Hazırladılar

İlknur Şeref ve Tuvana Büyükçınar birlikte hazırladıkları koleksiyonu dün gece tanıttı. La boom da gerçekleşen tanıtım davetinde ünlü isimler ikilinin Tuvanamxilknursereff adını verdikleri houte couture koleksiyonu için tam not verdi. Burcu Esmersoy iki adet elbise siparişi verdi çok beğendiğini söyledi ve hemen hazırlanması için ricada bulundu

İlknur Şeref - Tuvana Büyükçınar

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8 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Doyasıya Aşk Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlises aşklarını doyasiya yaşıyor. Genç sevgililerin sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderdikeri aşk ve sevgi dolu cümleler bir arada olmadıklari zamanlar dada birbirlerini düşündüklerinin kanıtı. İdo Tatlises Yasemin Şefkatli ************* Eğlence Zamanı

Eski futbolcu şimdiler in yorumcuşu Sinan Engin eşi Ayşe Hanım ile birlikte önceki gece people da eğlendi. Engin çifti Sinan beyin işlerinin yoğunluğu nedeniyle uzun zamandır fırsat bulamadıklarını söyleyerek başbaşa eğlenmene tadını çıkardılar.

Sinan - Ayşe Engin 7 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ En Büyük Aşk

Banu - Hakan Çarmikli çifti dün gece Beyoğlu'ndaki Balıklı Rum Okulu'nda bir davet verdi. Davete katılanlar arasında Soya inşaat yönetim kurulu başkanı Erkut Soyak ve sevgilisi Ayşe San da vardı. Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkı bitirdikten sonra müteahhit Hasan Erdem ile evlenip Miami'ye yerleşen Ayşe Hanım bu evlilikten 3 çocuk sahibi olmuştu. Hasan Erdem'den boşanan Ayşe San, şimdilerde Erkut Soyak ile büyük aşk yaşadığını arkadaşlarına fısıldıyor. Ayşe San - Erkut Soyak ************ Papermoon'da Doğum Günü

Ebru Akel yeni yaşını dün akşam Papermoon'da kutladı. Etiler'deki elit isimlerin tercih ettiği restoranda arkadaşları ile bir araya gelen Akel'i ilk tebrik edenler arasında Melis Gür ve Şeyla Ovedia da vardı.

Ebru Akel - Şeyla Ovedia - Melis Gür **************

6 Mart 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Sevgililer Florida'da

Fazıl Say Kanada ve USA turnesine.

Kendisine sevgilisi keman virtuozü Ece Dağıstan da eşlik ediyor. Aşıklar dün Florida'da iki günlük turne aralığını güneşin tadını çıkartarak geçirdiler.

Fazıl Say - Ece Dağıstan



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Klimanjero'ya Tırmanıyor

Sadettin Saran iki gün önce Afrika'ya uçtu. Saran Grup yönetim kurulu başkanı Sadettin bey bir Amerikali bir Fransız arkadaşı ile birlikte Klimanjero dağlarına tırmanarak. Dün tırmanışa başlayan Saran sosyal medya hesabından zorlu bir yolculuk olacağını dağda soğukluğun -20 derece olduğunu söylüyor.



Sadettin Saran

Sadettin Saran

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28 Şubat 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

BJK'Li Baba FB'li Oğul

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan BJK - FB derbi maçını Rahmi Koç da izledi. Koç Holding'e ait locada maçı izleyen Rahmi Koç'a arkadaşı Tahire Demirci ve Rahmi Beyin küçük oğlu Ali Koç da eşlik etti. BJK'ye olan sevgisi ile bilinen Rahmi Koç, FB'ye başkan olmak için adaylığını açıklayan Ali Koç ve GS taraftarı Tahire Demirci maç sonunda keyifli bir müsabaka izlediklerini söylediler. BJK'nin 3-1'lik galibiyeti ile biten maç sonrası üzülen taraf Ali Koç oldu.



Rahmi Koç - Tahire Demirci - Ali Koç

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Turne Başladı

Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan 22 gün sürecek olan ABD ve Kanada'yı kapsayan turnelerine çıktılar. Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say ve kemancımız Ece Dağıstan bu aksam Corniege'da ilk konserlerini verecekler. İkili konser öncesi gittikleri yemekten bir kare paylaşarak mutluluklarını ve heyecanları gösterdiler.

Ece Dağıstan - Fazıl Say

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27 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Kocasını bekliyor

Özlem Ada Şahin kızı ile birlikte Maldivler'de tatilde. Eşi Berkay Şahin ise bugün yola çıkacak ve Maldivler'e eşi ve kızının yanına uçacak. Programının yoğunluğundan önce eşi ve kızını Maldivler'e gönderen Berkay Şahin ailesini çok özlediğini bir an önce yanlarına gitmek istediğini söyleyerek uçağa bindi

Özlem Ada Şahin

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Rota Kamboçya Serenay Sarıkaya dizi çekimleri bitince tatil programı yapmaya başladı. Yoğun geçen sezonun ardından ünlü oyuncu Vietnam ve Kamboçya'ya tatile gidecek. " Hiç görmedigim yerlere gitmek yeni kültürler tanımak cazip geliyor." diye konuşan Sarıkaya'nın tatil planlarında Meksika'ya gitmek de varmış. Serenay Sarikaya ************

23 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Beşiktaş Aşkını Ölümsüzleştirdi

Kartal dövmesi yaptırdı Tamer Karadağlı koyu bir BJK taraftarı. Ünlü oyuncu siyah beyaz renklere gönül verdiğini her ortamda söyler. Karadağlı kulubün birlikte anıldığı kartal resmini koluna dövme olarak da yaptırmış. Tamer Karadağlı

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22 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Sevgilisiz Tatil

Eda Taşpınar geçtiğimiz hafta Miami'ye tatile gitti. Kız arkadaşı Funda'nın yanına giden Taşpınar'ın yanında sevgilisi Serhat Tuncay yoktu. Önceki gün tatilini uzatıp Meksika'ya geçen Eda Hanım sosyal medyada paylaştığı pozları ve yorumları ile adeta özgür kaldığının haberini veriyordu. Yalnız tatil duyumlarimi doğrular niteliğinde; geçtiğimiz ay Taşpınar ve sevgilisi Serhat Tuncay'ın arasına karakedi girdiğini duymuştum.

Eda TAŞPINAR

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'Kara Delik'i okuyor

Osman Çarmikli tam bir kitap kurdu. Merak edip aldığı bir kitabı bir hafta gibi kısa bir sürede bitiren iş adamına önceki gün Akmerkez’de rastladım. Oscar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bey kitap evinden Stephan Hawkings'in 'Kara Delik' adlı kitabını aldı.



Osman Carmikli

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21 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Boyunu Geçti

Suzan Sabancı Dinçer'in kızı Ceyda annesinin boyunu geçti. Akbank Yönetim kurulu başkanı Suzan Hanım ve Haluk Dinçer'in kızı olan Ceyda Dinçer zerafeti ve güzelliği ile genç nesil sosyetemizin en dikkat çeken kızlarının başında geliyor.

Ceyda Dinçer - Suzan Sabancı Dinçer

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Yeni arabası 1 milyon lira

Futbolcu Serdar Gürler geçtiğimiz ay aldığı arabası ile poz verdi. Osmanlıspor'un başarılı futbolcusu Gürler, Mercedes marka otomobilinin sahibi olabilmek için 1 milyon lirayı gözden çıkarmış. Kazasız belasız kullansın inşallah.

Serdar Gürler

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20 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Birlikten Kuvvet Doğar

Ünlü sanatçı Cenk Eren TV programına başlıyor. Erene eşlik edecek isim ise duayen gazeteci Sema Denker. İkili kanal D de sabahları magazin programı sunacak. Canlı yayınlanacak programda günün magazin olaylarını yorumlayacaklar .

Eren ve Denker in ilk programı 5 Mart Pazartesi sabahı yayında. Uzun yıllar birlikte çalıştığım gazetecilik mesleğini layığı ile yapan Sema'ya ve sanatçı kimliğinin yani sıra mütevazi kişiliği ve yardımseverliği ile tanınan Cenk Eren'e başarılar dilerim.

Cenk Eren - Sema Denk

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Muhteşem Düğün

İş adamı Hezan Özbek önceki gece Gizay Kayar ile hayatını birleştirdi.

Düğün töreni Ruffles Otel'de yapıldı. Konuklar gecenin teması olan 'Gatsby'ye uygun giyinmişlerdi. 70'li yıllarda Robert Redford'un, 2000'li yıllarda da Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Muhteşem Gatsby' adlı filmin karakter ve kıyafetlerine bürünen konuklar gecede şıklık yarısına girdiler.

Tarkan'ın da konuklar arasında olduğu düğünde en çok ilgiyi İdil Fırat gördü.

Hezan - Gizay ÖZBEY

İdil FIRAT

Pınar TEVETOĞLU ve Tarkan TEVETOĞLU

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Doğum Günü Kutlaması Bir Arada

Emre Çapa ve hayat arkadaşı Miray Beşli aynı gün doğmuşlar.

Şebnem - Celal Çapa çifti, oğulları Emre ve gelin adayları Miray Beşli'ye sürpriz yaparak Papermoon'da doğum günü kutlaması yaptı. 18 Şubat tarihinde doğan iki gencin bu mutlu gününde Emre Çapa'nın kız kardeşi Ceylan Çapa da vardı.

Miray Beşli - Emre Çapa Ceylan, Şebnem - Celal Çapa

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19 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Annesini kaybetti

Çapa Grup Koordinatörü Sabi Totah annesini kaybetti. Sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Rozet Boriçeri yarın saat 13.00'te Kilyos Musevi mezarlığında yapılacak tören sonrası defnedilecek. Sevenlerin başı sağolsun.

Rozet Boriceri ve Sabi Totah

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Anne ve Babasını konuk etti Oylum Seçin dün programına anne ve babasını konuk etti. TRTFM de 'kum saati ' adlı programı hazırlayıp sunan Oylum hanim annesi Nilgün Belgün ve babası Abdullah Şahin'ı konuk olarak çağırdı. Kendisi küçük yaşta iken boşanan anne ve babasını bir araya getirmenin mutluluğunu yasayan Oylum Seçin soruları ile de eski çifti terletti. Nilgün Belgün - Oylum Seçin - Abdullah Şahin *********

17 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Bahamalar'a Uçtu

Şeyma Ilıcalı dün Miami'den Bahamalar'a uçtu. Eşi Acun ile bir hafta den beri görüşmediklerini özlediğini dostlarina söyleyen Şeyma hanim özel uçağına atladığı gibi kocasinin yanına gitmiş

Şeyma ILICALI

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Üçüncü Yılında anıldı Söz yazarı Fikret Şenes in vefatının üzerinden tam 3 yıl geçti Ajda Pekkan a verdiği şarkı lari ile süper star in başarısında en büyük pay sahibi olan Fikret hanim dün anıldı. Oğlu Celal Çapa ve gelini Şebnem Çapa Kabataş daki evlerinde dua okutarak kendisini bir kez daha rahmetle andilar. Ajda Pekkan Fikret Senes

16 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Yılın kadını Taciroğlu'ndan Giyindi

Gülse Birsel dün gece GQ'nun yılın erkeği ödül töreninde "yılın kadını" ödülünü aldı.

Birsel Wolkswagen Arena'da gerçekleşen törende ünlü modacı Nedret Taciroğlu imzalı bir elbise ile katıldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Gülse Birsel, erkeklerin kendilerini güldürebilen kadınları tercih ettiğini bu ödülü alarak gösterdiğini belirtti.

Gülse BİRSEL

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Motor Tutkusu

Eski modellerden İlgi Govsa motora merak sardı. Şimdilerde Anadolu yakasında Al Sharq adlı restaurantIn işletmeciliğini ustlenen Govsa, Harley Davidson marka bir motor alakalı için sıraya girmiş.





İlgi Govsa En kısa zamanda da motor ehliyeti alarak yolların tozunu attıracağını söylüyor.İlgi Govsa

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Spor Aşkı

Leyla Alaton her gün düzenli olarak spor yapıyor. Leyla Hanım iş hayatının yoğun temposunda mutlaka zaman buluyor ve kendini spor salonuna atıyor. Bir saat koşu bandında yürüyerek formunu koruyor.



Leyla ALATON Leyla ALATON

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15 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Anjiyo Oldu

Hürriyet gazetesi eski yayın koordinatörü Fikret Ercan anjiyo oldu. Sabah erken saatlerde ameliyata alınan Ercan operasyon esnasında kalp krizi geçirdi. Florence Nightingale hastanesinde gerçekleşen operasyonda doktor ların zamanında müdahale si sonucu duayen gazeteci sağlıkla ameliyataneden çıktı.

Ercan şu anda yoğun bakımda

Fikret Ercan - Ayşe Arman

*********** İkiz Bebek Bekliyor Doğa Rutkay - Kerim Can Kamal çifti ikiz bebek sahibi olacak. Oyuncu Doğa Rutkay geçtiğimiz hafta doktorundan ikiz bebek annesi olacağını öğrenince çiftin mutlulukları bir kat daha artmış çiftin Ünlü tiyatrocu Rutkay Aziz ise dede olacağını üstelik ikizleri olacağını kızından duyunca gçz yaşlarına boğulmuş. Doğa RUTKAY KAMAL *************

Demirel Ailesi Evde Kutladı

Dün sevgililer günü nedeni ile eğlence yerleri tıka basa doluydu.

Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Hanım; kızları ile evde kutladı bu özel günü. Demirel çifti en büyük aşklarının çocukları olduğunu belirtiyorlar.

Zeynep DEMİREL - Volkan DEMİREL

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İki Kutlama Birden

Seyla Ovedia dün gece doğum gününü kutladı. Akaretler'deki

W Otel'de gerçekleşen kutlamada Şeyla Hanımı dostları yalnız bırakmadı. Sevgililer günü kutlaması da bir arada olunca davet ilerleyen saatlerde parti havasına büründü.

Şeyla OVEDIA - Elif KART

14 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Legion d'Honneur Nişanı Aldı

Ali Sabancı dün gece Fransa hükumeti tarafından verilen Legion d'Honneur nişanını aldı.

Türkiye - Fransa ilişkilerinde üstün hizmet vermiş kişilere verilen nişanı Fransız Sarayı'nda Fransa Büyükelçisi tarafından takdim edilen törende yaptığı konuşmada globalleşmeye dikkat çeken Ali Sabancı, sahibi olduğu Pegasus Havayollarının kısa sürede çok yol katettiğini belirtti.

Ali SABANCI

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Sevgiler Gününde Doğdu

Hakan Sabancı'nın Bugün Doğum Günü



Arzu - Ömer Sabancı çiftinin küçük oğlu Hakan Sabancı, doğum günü kutlaması için iki gün önce Sırbistan'a gitti.

Belgrad'daki elit bireylerin müdavimi olduğu "Maison Boho"da arkadaşları Enis Karavil, Erdoğan Emre Erdogan ve Mehmet Canyegin ile doğum gününü kutlayan Hakan Sabancı restoranda bulunan bekar genç kızların ilgi odağı oldu.



Mehmet Canyegin - Hakan Sabancı - Enis Karavil - Erdoğan Emre Erdogan

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13 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Beckham da Yedi

Nusr-et her geçen gün şöhretini arttırıyor. Newyork'taki restoranına önceki gün ünlü futbolcu David Beckham da geldi. Eşi ve çocukları ile akşam yemeği için Nusr-et ı tercih eden Beckham, Nusret Gökçe'nin şovu karşısında heyecanlandı.

David BECKHAM ve Nusret GÖKÇE

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Baba - Kız ABD'de Buluştular Cengiz Mesudiyeli, ABD'de okuyan kızı Hazal'ın yanına gitti. Baba - kız birlikte Miami'de tatil yapıyorlar. Cengiz Bey sosyal medya üzerinden kızına ve kendisine yazılanlara üzülmüş. Kırıldığını dostları nafaka belirtmiş yine sosyal medya hesabından. Evlatlarımiz her ebeveyn için en sevilen korunan gözbebeği varlıklarımızdır. Sataşmalar, laf sokmalar çocuklarımız üzerinden olmamalı.. Cengiz MESUDİYELİ ve Kızı Hazal MESUDİYELİ ***************

12 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Bugün Doğum Günü

Süperstar Ajda Pekkan bugün yeni yaşını kutluyor.

Yıllara meydan okuyan fiziği ve yaşını göstermeyen duruşu ile Pekkan'ı bu özel gün için dostları bir parti hazırlamış. Ünlü sanatçı gelen şehit haberleri üzerine doğum günümü kutlamama kararı almış.

Ajda PEKKAN

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Ablasına Sürpriz Yaptı Şeyma Ilıcalı ablası Kübra'nın yeni yaşını dün gece ona sürpriz yaparak kutladı. Aileyi bir araya toplayan Şeyma Hanım ablasının 30'uncu yaş gününü aile arasında kutlamanın uygun olacağını düşünmüş. Yaz aylarını Bodrum Ortakent'teki evlerinde geçiren Kübra Açıl ve eşi futbolcu Mertcan, kızları Duru ve anne babaları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Şeyma ILICALI - Melisa ILICALI - Kübra - Mertcan, Duru - Açıl. *********** Kemal sunalım in kızı evlendi

Rahmetli Kemal Sunal ve Gül Sunal in kızı Ezo evlendi. Ömer Oztuyen ile önceki gece Taksim de bir otel de nikah defterini imzalayan çift 80 kişilik bir düğün daveti verdiler.

Ezo Sunal - Ömer Oztuyen Ezo Sunal - Ömer Oztuyen

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10 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Kraliçelik Yakışıyor

Zorlu Center'daki Beymen mağazasındaki davette Ayşe Boyner ve Melisa Faber Von Castell bir araya geldi. İki gün önceki davette Melisa Hanım ile fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından yayınlayan Ayşe Boyner, taktıkları taçlar ile gerçek birer 'kraliçe'ye dönüştükerimi vurgulamış.

İki elit hanımefendiye yakışan bu zarif pozda dikkatimi Ayşe Boyner'in akrep şeklindeki küpeleri çekti.

Melisa Faber-Castell - Ayşe BOYNER

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Şehit Çocuklarına Burs

Altın Kalpler Derneği bu akşam bir gala yemeği düzenliyor. Adana Divan Otel'de gerçekleşecek organizasyonda toplanacak bağışlar şehit çocuklarının okumaları için burs verilmesinde kullanılacak.

Alkışlar Altın Kalpler Derneği'ne...

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9 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ



Hande Ataizi'nin Yuvasında Kara Bulutlar

Sanatçı Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile olan evliliğini sonlandırma noktasına gelmiş. Oyuncunun dostları birkaç aydır aynı evi paylaşmadıklarını söylüyor. Çift 5 yaşındaki oğullarına rağmen boşanma kararı almış.



Benjamin Harvey - Hande Ataizi

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Tarkan Baba Oluyor!

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Tarkan haberi, 'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurdu.

Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

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Evlilik Temmuz Ayında

Seren Serengil - Yaşar İpek çifti evlilik kararı almış. Çifte yakın çevreler nikah tarihini 10 Temmuz olarak belirlediklerini fısıldıyor. Serengil'in Yaşar İpek'ten 9 yaş büyük olması evlilik için sorun teşkil etmiyormuş.



Yaşar İPEK ve Seren SERENGİL

8 Şubat 2017 MAGAZİN GÜNDEMİ

Baba Olmak İstiyor

Tarkan'ın birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşı Ozan Çolakoğlu ünlü sanatçının baba olmak istediğini söyledi. Çolakoğlu kızı Azur Benan'ı sık sık ziyarete gelen Tarkan'ın kendisine baba olmanın evlat sahibi olmanın püf noktalarını sorduğunu ve bir çocuğunun olmasını çok istediğini belirttiğini söylüyor.



Tarkan TEVETOĞLU

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Baba Olmak İstiyor

Tarkan'ın birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşı Ozan Çolakoğlu ünlü sanatçının baba olmak istediğini söyledi. Çolakoğlu kızı Azur Benan'ı sık sık ziyarete gelen Tarkan'ın kendisine baba olmanın evlat sahibi olmanın püf noktalarını sorduğunu ve bir çocuğunun olmasını çok istediğini belirttiğini söylüyor.



Tarkan TEVETOĞLU

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Simavi İlk Sergisini Açtı

Aliye Simavi ilk kişisel sergisini önceki gün açtı.

Pırıl Gulesci Arikonmaz'ın ahibi olduğu Pg Art Galery'de sanatseverlerin beğenisine sunulan eser "Biriktirimiş Anılar" adını taşıyor. Çukurcuma daki galeride sergi her gün saat 18.00'e kadar gezilebilecek.

Aliye SİMAVİ

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Yeni Dizinin Çekimleri Başladı

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisinin çekimleri ne başladı

Ünlü oyuncu başrollerini Brad Pitt ve Tom Cruise un oynadığı Vampirle Görüşme adlı filmin dizi versiyonunda rol alıyor. Tatlıtuğ filmde Tom Cruise'un canlandırdığı Letter rolünü üstlendi. Dizinin ilk sahnelerinden biri geçtiğimiz hafta Nisantası Salomanje adlı mekan da çekildi

Kıvanç Tatlıtuğ

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Dostları Yalnız Bırakmadı

Bettina Hakko önceki gün doğum gününü kutladı.

55 yaşına giren Bettina hanımın Beymen Morini Restaurant'ta gerçekleşen kutlamasında Candan Varnalı, Şebnem Çapa, Gülden Büyükuçak gibi dostları vardı.

Bettina HAKKO

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Kayhan'ın Galası Yapıldı

Şahan Gokbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın galası dün gece yapıldı. Kanyon AVM'deki Cinemaximum'da gerçekleşen galaya ünlüler akın etti.

Işıl Reçber - Rüştü Recber çifti de Selin - Şahan Gokbakar çiftini yalnız bırakmayanlar arasındaydı.

Rüştü - Işıl REÇBER ve Selin - Şahan GÖKBAKAR

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Kalamata'da Eğlence Tam Gaz

Kalp kırmayın tabak kırın

Akaretler'deki Kalamata Meyhane'de canlı müzik eşliğinde eğlence devam ediyor. Mezeleri ile ünlü mekanda Kosta - Tuğba ikilisi sahne alıyor. Ünlü isimlerin Greek müzik eşliğinde keyifli saatler geçirmek için tercih ettikleri Kalamata'nın solistleri Kosta - Tuğba kalp kırmayın gelin tabak kırın diyerek eğlenceye davet ediyor.

Kosta ve Tuğba İkilisi

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7 Şubat 2018 MAGAZİN GÜNDEMİ

Pazardan Giyiniyor

Gazeteci Ayşe ArmTan bir aydan fazla bir süredir eşi Ömer Dormen'in işi nedeni ile yaşadığı Hindistan'da .

Arman günlerini Mumbai sokaklarını gezerek yeni yerler keşfederek geçiriyor. Kıyafet konusunda ise seçici davranmıyor.

Pazardan yörenin milli giysilerinden sayılan "gurka" alıp giyiyor.





Ayşe Arman



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Bugün Doğum Günü

Ünlülerin menajeri Özgür Aras'ın bugün doğum günü. Aras'ı arayarak ilk tebrik edenlerden birisi Demet Akalın olmuş. Akalın, Aras'a 'Sen iyi ol, bizler de iyiyiz. Doğum günün kutlu olsun.' diyerek sevgisini dile getirmiş.

Demet AKALIN - Özgür ARAS

Roma'da Nikah, Moda'da Davet

Pelin Batu, Dr. Macit Bitargil ile Roma'da evlenmişti. Çift önceki gece Moda Deniz Kulübü'nde ailelerin ve dostlarının katıldığı bir davet verdi. Düğün pastasını birlikte kesen Peli Batu - Maçıt Bitargil çiftini tebrik edenler arasında Güneri Civaoğlu da vardı.

Guneri CİVAOĞLU, Pelin BATU ve Eşi Maçıt BİTARGİL

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Dedeman Evlendi

Murat Dedeman, Sevda Zengin ile evlendi. 20 yıl önce Şenver Hanım ile evli iken aşk yaşadığı Sevda Hanim ile iki saat önce Gayrettepe Dedeman Otel'de dünya evine giren Murat Bey Bodrum'da yaşayacaklarını belirtti. Bodrum Konacık'taki muhteşem villaların dekorasyonunu baştan aşağıya yenileyen çift, Bodrum'daki evlerinde balayını geçireceklerini söyledi.



Sevda ZENGİN ve Murat DEDEMAN

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Annesi ile Tanıştırdı

Oyuncu Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy bir aydır flört ediyorlar.

Ferhan Şensoy - Derya Baykal'ın kızları Derya ve Sarp Levendoğlu haftasonu Datça'ya gitmişler. Sarp Bey sevgilisi Derya Şensoy'u burada yaşayan annesi Emine Altıoklar ile tanıştırmış. Genç sevgililerin dost çevresinde evlilik hazırlığı yaptıkları konuşuluyor.



Derya ŞENSOY ve Sarp LEVENDOĞLU

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Müzeyyen Senar'ı Canlandıracak

Şevval Sam Müzeyyen Senar'ın hayatını anlatan müzikalde ünlü sanatçıyı canlandıracak. Müzeyyen Müzikali 8 Şubatta izleyici ile buluşacak.

Şevval SAM

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Bülent Ersoy'un İlgi Çeken Kıyafeti

Bülent Ersoy dün gece Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı Girne Rocks Oteldeki gecede Nur Yerlitaş imzalı bir kıyafet giydi. Ersoy'un bu ilginç kıyafetini modacı Yerlitaş 120 metre uzunluğunda taşla süslemiş.

Bülent ERSOY

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Sonunda Rolüne Kavuştu

Neslihan Kozanoğlu dizi oyuncusu oldu. Batık Hisar Bank'ın eski sahibi Ahmet Kozanoğlu ile evlenerek Cumhuriyet Köyü'ndeki çiftliklerinde yaşamaya başlayan Neslihan Hanım "Sosyetik ev kadınları" adlı dizide kamera karşısına geçti. Kanal D'de bugün yayınlanmaya başlayan dizide Kozanoğlu'nun rol arkadaşları Günsel Ülkü, Elif Sağlamyürek, Esra Tekgöz ve Ezgi Dargı.



Neslihan KOZANOĞLU

Aralarına 'Kara Kedi' Girdi

Eda Taşpınar iki yıldır Serhat Tuncay ile birlikte. Sevgililer yaz aylarında Mikanos Aadasındaki evlerinde yaşıyorlar. Kış geldiği zaman İstanbul, Londra ve Paris gibi dünya şehirlerini turluyorlar. Geçtiğimiz hafta Eda Hanımın Londra'ya tek başına gitmesi sonrasında sevgililerin arası açılmış. Serhat Tuncay - Eda Taşpınar çiftine yakın çevreler kırgınlığın kolay kolay geçmeyeceği yönünde hemfikirler.

Eda TAŞPINAR - Serhat TUNCAY

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Demet Sabancı Lordları Ağırladı

Bosphorus Center for Global Affairs toplantısıönceki gün İstanbul da Demet Sabancı himayesinde yapıldı.

Toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getirerek yerel ve küresel ölçekte, siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ele almak ve bu sorunlara çözüm üretmek için bir araya geldiklerini belirten Demet Sabancı'nın konukları arasında İngiliz Parlamentosunun yani Lordlar Kamarası'nın üyeleri de vardı. Barones Pauline Neville Jones bu foruma katılmaktan mutlu oldugünü söyleyerek Sabancı'ya teşekkür etmiş

Demet SABANCI

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ABD Başkanı 4 yaşında

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 4 yaşındaki hali gerçekten görmeye değer. Business Insider dergisi ünlülerin küçük hallerini gösteren fotoğraflar yayınlamış. Benimde ilgimi en çok şimdilerde ABD Başkanı olarak tüm dünyaya kafa tutan her fırsatta savaş çığırtkanlığı yapan Trump çekti.

Donald Trump 4 Yaşında

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Ortaçağ Kasabasında Tatil

Şahan-Selin Gökbakar çifti tatile gitti. Gökbakar çifti çocuklarından ayrı bir tatil planı yapmanın zor olduğunu ancak başbaşa kalmaya ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Şahan Bey eşini Avusturya - Tirol yakınlarındaki Kitzbuhel'e götürmüş. 10 bin nüfuslu bu ortaçağ kasabası kayak merkezi ve doğa yürüyüşleri ile ünlü.



Selin GÖKBAKAR ve Şahan GÖKBAKAR

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Reçber Çifti Kartalkaya'yı Tercih Etti

Elit isimlerimiz kar tatili için Avrupa'nın seçkin kayak merkezlerini tercih ederken, Rüştü - Işıl Reçber çifti Kartalkaya'ya gittiler. Sömestr tatilinden yararlanan çift oğulları ile kar tatilinin keyfini doyasıya yaşıyorlar.



Rüştü REÇBER ve Eşi Işıl REÇBER

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Seda Sayan'ın Oğlu Fransa'da Tatilde

Oğul Can Engin arkadaşları ile birlikte Fransa'nın gözde kayak merkezi Courchavel'e tatile gitti. Seda Sayan'ın eski futbolcu Sinan Engin ile yaptığı evlilikten olan oğlu Oğul Can Engin , çocukluk arkadası Selim Sankaya'nın doğum günü kutlamasını da kayak merkezinin gozde mekanı Namos'ta yaptı.

Selim SANKAYA - Efe KESGÜN - Oğul Can ENGİN - Ahmet BERKMAN - Ömer USER - Cem YILDIRIM

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Erol Evgin'in Oğlu Boşandı

Ünlü şarkıcı Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin boşandı.

10 yıllık evliliklerini bitiren Elif - Murat Engin çifti geçtiğimiz aylarda anlaşarak birbirlerinden herhangi bir şey talep etmeden yuvalarını ayırmışlar.

Elif ENGİN ve Murat ENGİN

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Kızlar Eğlencede Buluştu

Dün gece Angie Club'ın birbirinden seçkin konukları vardı.

Elit isimleri ağırlayan Angie club Etiler'de kapanan, elit kesimin tercih ettiği Şamdan müdavimlerini bünyesinde toplamayı başarmış.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Faber-Castell kalemlerinin sahibi aileye gelin giden Melisa Eliyeşil Faber Castell, Sanem Kardıcalı Tezman, Joyce Goldenberg ve arkadaşları mekanda geç vakte kadar eğlendiler.

Yağmur ÜNAL, Melisa Eliyeşil Faber Castell, Sanem Kardıcalı Tezman, Joyce Goldenberg

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Örnek Baba Kızı ile Tatilde

Televizyoncu - yazar Mirgün Cabas, sömestr tatilini kızı Leyla ile geçiriyor. Mirgün Cabas - Tuğba Ünsal çifti, kızları Leyla'yı da alarak Avusturya'ya kayak tatiline gittiler. Baba - kız Cabas'lar, Salzburg yakınlarındaki kayak merkezinde gün boyu kayağın keyfini yaşadı.

Mirgün CABAS ve Kızı Leyla CABAS

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Koleksiyon Bitti Miami'ye Gitti

Tasarımcı Burcu Şener, dün Miami'ye uçtu. So-Yoo Beachwear 2018 koleksiyonunu hazırlayıp bitiren Burcu Hanım modellerini satışa sunmadan önce tatili hakettiğini soyleyerek deniz ve güneşin yılın 12 ayı keyfinin sürüldüğü Miami'ye gitti.

Burcu ŞENDİR

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Bugün Doğum Günü

İş adamı Serkan Kodaloğlu'nun bugün doğum günü. Petek Dinçöz ile evlenerek mutluluğu yakalayan Serkan Beyin bu evlilikten bir de oğlu oldu. Petek - Serkan Kodaloğlu çifti, Aslan adını verdikleri oğulları ile birlikte mutlu aile tablosuna tam bir örnek.

Serkan KODALOĞLU ve Petek DİNÇÖZ

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Alara Koçibey Çocukları ile Buluştu

Alara Koçibey önceki gün Fransa'ya gitti. Buradan Monako'ya geçen Alara Hanım burada Oğlu Renç ve Kızı Paris ile buluştu.

Alara hanımın Cem Uzan ile yaptığı evlilikten olan çocukları Renç ve Paris, anneleri ile haftasonuna kadar birlikte vakit geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Kızı Paris UZAN, Alara KOÇİBEY ve Renc UZAN

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Özcan Deniz Sevgilisi ile Hatay Yemekleri Sevdalısı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, sevgilisi Feyza Aktan ile dün gece baş başa yemekteydı.

Deniz ve 4 aylık hamile sevgilisi Etiler'deki Hatay Medeniyetleri Sofrası'nda yemek yedi.

Özcan DENİZ ve Sevgilisi Feyza AKTAN

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Büyükhanlı Ailesi Tatilde

Volkan Büyükhanlı yoğun iş temposuna ara verip tatile çıktı.

İnşaatçı Büyükhanlı Ailesinin genç kuşak temsilcisi Volkan Bey, Eşi Sanem hanım ve oğulları Ege ile Dubai'ye gitti. Günün büyük kısmını oğlu ile kumsalda oynayarak geçirdi.

Resimalti

Volkan BÜYÜKHANLI ve Oğlu Ege BÜYÜKHANLI

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Güler Sabancı Dayısını Kaybetti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı dayısı Orhan Türker'İ kaybetti. Güler Hanım Gülor adını verdiği şarap üretiminin başında olan ve çok sevdiğini söylediği dayısının vefatına çok üzüldüğünü söylüyor.

Saygın kişiliği ve yardımseverliği ile tanınan Orhan Türker'e Allah'tan rahmet, Sabancı Ailesine sabırlar dilerim.



Orhan TÜRKER, Güler SABANCI ve Pascal DELBECK

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Acun Ilıcalı Kızına Doğum Günü Hediyesi Olarak Jeep Aldı

Acun Ilıcalı kızı Banu'nun doğum gününü dün gece kutladı .

Sahibi olduğu Acun Medya binasındaki kutlamada baba - kız pastanın mumlarını birlikte üfledi.Acun Ilıcalı kızı Banu'ya doğum günü hediyesi olarak jeep aldı.

Acun ILICALI ve Kızı Banu ILICALI

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Phuket'te Tatil

Sevda Doğan Bezmen önceki gün Phuket'e uçtu. Selma Türkeş'in Halil Bezen ile yaptığı evlilikten olan oğlu Fuat Bezen'in eşi Sevda Hanım Phuket tatiline kız arkadaşları ile çıktı. Kaplanlar ile poz vererek cesaretini de gösterdi.

Sevda Doğan BEZMEN

Aynı Gün Doğanlar

Tansu Ekşioğlu ve Pelin Akad dün doğum günlerini kutladı.

Yapımcı Akad doğum gününü arkadaşları Gülay Kamaz, Ece Kiral ve Elif Kart ile gittikleri bir restoranda kutlarken Ender Mermerci'nin kızı Tansu hanim bu mutlu gününü eşi ve çocukları ile geçirdi

Tansu EKŞİOĞLU Pelin AKAD

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Posta Gazetesinde Çalışmaya Başladı

Saba Tümer Posta Gazetesi için röportaj yapmaya başladı. Gazetenin haftasonu eki için söyleşi yapan Tümer'in ilk konuğu Jülide Ateş oldu. Türkiye eski güzellerinden ve ana haber bülteni sunucusu Ateş'e, Emre Iskeceli ile olan mutlu evliliklerinden oğulları Ali'nin eğitimine kadar her konuda sorular soran Saba Tümer'in röportajı bu haftasonu Posta Gazetesinde yayınlanacak.

Saba TÜMER ve Jülide ATEŞ

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80'inci Yaşını Kutladı

Berna Tokar önceki gün yeni yaşını kutladı. Turizmci rahmetli Feyyaz Tokar'ın eşi Berna Hanım yeni yaşını Otağtepe deki evinde ailesi ve yakın dostları ile kutladı. Berna Hanımı bu mutlu günün ilk saatlerinde arayarak kutlayan torunları Melis Dural ve Ali Merzeci oldu. Yardımseverliği ve Hanımefendi kişiliği ile saygı duyulan Berna Tokar'a nice sağlıklı doğum günleri dileriz.

Berna TOKAR ve Torunu Melis DURAL

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Aşkları İlk Günkü Gibi

Dün gece New York Madison Square Garden'da düzenlenen Grammy ödül töreninde ilgiyi en çok Katie Holmes ve Jamie Foxx çifti çekti. Tom Cruise'dan boşandıktan sonra oyuncu ve yönetmen Jamie Foxx ile aşk yaşamaya başlayan Katie Holmes'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Katie HOLMES ve Jamie FOXX

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Elton John'ın Tercihi Gucci

Dünyaca ünlü ses sanatçısı Elton John dün gece Grammy ödül töreninde sahneye çıktı.

Madison Square Garden'da düzenlenen törene eşi David Furnish ile gelen Elton John'un giydiği renkli ceketi Gucci etiketini taşıyordu.

Elton JOHN ve David FURNISH

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İkinci Bebek Geliyor

Neslişah - Engin Altan Düzyatan çifti ikinci bebek heyecanını yaşıyor.

Neslişah Hanım 3 aylık hamileymiş ve bu mutlu haber önce anneannesi Hülya Koçyiğit ile paylaşmış. Ayrıca Neslişah Hanımın ikinci çocuğunun kız olacağı müjdesini de annneannesi Hülya Koçyiğit'e vermiş.

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Engin Altan DÜZYATAN ve Neslişah ALKOÇLAR

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Eniştesini Kaybetti

Ece - Ozan Doğulu çifti geçtiğimiz hafta eniştelerini kaybettiler.

Emekli Kurmay Albay olan Tuğrul Baykent'i aile kabristanına defneden Dogulu çiftı eniştelleri için dün dua okuttular. Tuğrul Baykent 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ece DOĞULU - Ozan DOĞULU

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Kahve Keyfi

Leyla Alaton iki gün önce Fransa'ya uçmuştu. Leyla Hanım önceki gün de Belçika'ya geçti. Brüksel'e giden iş kadını burada Dünyaca ünlü Mazel Sanat Galerisi'ni gezdi. Aynı saatlerde orada bulunan CHP eski milletvekili Şafak Pavey ile Alaton birlikte kahve içmek için sanat turlarına kısa bir mola verdiler.

Leyla ALATON ve Şafak PAVEY

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Grammy Ödül Törenine Katıldılar

Şeyma - Acun Ilıcalı çifti dün gece düzenlenen 60'ıncı Grammy Ödül Törenine katıldı.

New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen gecede Şeyma Subaşı parlak kumaştan hazırlanan elbisesi ile dikkat çekerken, geceyi takip eden basın mensupları tarafından ses sanatçısı zannedilmesi gülüşmelere yol açtı.



Şeyma SUBAŞI ve Acun ILICALI

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Tezmanlar Kayak'ta

Sanem - Ralph Tezmanlar çifti bir haftalık tatillerini geçirmek için Fransa'ya gittiler.

Tezmanlar Fransa'nın kayak merkezlerinden en mütevazısi kabul edilen Megéve'de kar tatilinin keyfini çıkartıyorlar.

Sanem TEZMANLAR ve Ralph TEZMANLAR

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'Şeffaf Oda'da Buluştular

Güneri Civaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Şeffaf Oda' programının yarın sabahki konukları Zülfü Livaneli ve Sıla Gençoglu. İki ünlü sanatçının programı sevenleri tarafından merakla bekleniliyor. Sıla ve Livaneli birlikte 'Belalım' adlı şarkıyı seslendirecek ve çok özel sorulara cevap verecekler.

Sıla GENÇOĞLU ve Zülfi LİVANELİ

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Annesiz Doğum Günü

Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural yeni yaşını bugün kutluyor.

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten olan oğlu Engin Can Ural, doğum günü kutlamasını eğitimini sürdürdüğü Miami'de yapacak. Sibel Can bu mutlu gününde oğlunun yanında olamamanın burukluğunu yaşıyor.

Engin Can URAL ve Sibel CAN

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Avusturya'da Haftasonu Kaçamağı

Saran Grup Başkanı Sadettin Saran haftasonunu fırsat bilip mini bir kaçamak yaptı. Saran, kayak için arkadaşları ile Avusturya'ya uçtu. "Pazartesi günü Saran Medya Grup binasında işimin başındayım." diyen Saadettin Bey, yoğun iş temposuna bu mini tatiller doping oluyor diye konuştu.

Saddettin SARAN

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Tatlıses'ten Sevgilisine Pırlanta Yüzük

İbrahim Tatlises'in oğlu İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü dün gece kutladı. Ortak arkadaşlarını Maslak'taki bir gece kulübüne davet eden Ido Tatlises, sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye pırlanta yüzük hediye etmiş.

İdo TATLISES - Yasemin ŞEFKATLİ

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Siren Ertan'dan Hediye Var

Siren Ertan sosyal medyada 200 bin takipçi sayısına ulaşmış. Ertan bu mutluluğu takipçilerini ödüllendirerek onlarla paylaş.mak istemiş. Kurduğu markanın kaç yılında kurulduğu tam ismi ve kurumsal rengini bilen takipçisine bir elbise hediye edecekmiş.

Siren Hanım bildiğim kadarı ile bayan houte - couture hazırlıyor. Yarışmada doğru cevabı bir erkek verirse... O zaman hediyesi Vakko'dan bir takım elbise olur sanırım.

Siren ERTAN

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Cezaevine Götürdü

Seren Serengil canlı yayında yasak olduğunu bile bile sarf ettiği sözler nedeniyle 3 günlük hapis cezası aldı.

Serengil sabah erken saatlerde Bakırköy Kadın Tutuk ve Cezaevine teslim olmak için yola çıktı.

Serengil'i tutuk evine arkadaşı Sarp Yaman götürdü.

Sarp YAMAN - Seren SERENGİL

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İyiliğe Adanmış Markaya Destek

Defne Samyeli dün gece katıldığı davette şıklığı ile dikkat çekti.

Samyeli, Adem Kalem'in iyiliğe adadığı yeni marka kimliği gecesinde tek omzunu açıkta bırakan Begumkhan marka bluz ile hemcinslerinin kıskanç bakışlarına hedef oldu.

Defne SAMYELİ

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Bugün Doğum Günü

Fernerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile evlenerek 'hayatımın en doğru kararını' verdim diyen Asli Şen, bugün bir mutluluk daha yaşıyor.

Aslı Hanımın annesi Hacer Gümüşel'in bugün doğum günü. Hacer Hanım 59'uncu yaşını kutlayacak.

Aslı ŞEN ve Annesi Hacer HANIM

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Ermiş'i Okuyor

İş kadını Leyla Alaton bir kitap kurdu.

Okumayı çok seven Alaton katıldığı söyleşi programlarındaki dobralığı ile de tanınıyor. Leyla Hanım sabah erken saatlerde Paris e uçtu. THY ile uçan Leyla Alaton un 3 saatlik uçuş esnasında okumak için yanına aldığı kitap Halil Cibran'in "Ermiş " adlı kitabıydı.

St. Moritz'de Tatil

Alişan - Buse Varol çifti çekimlere ara verip baş başa tatile çıktı. Çift St. Moritz'de kayak yapıyor.

Buse VAROL - Alişan

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Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, midesindeki rahatsızlığın artması uzerine Amerikan Hastanesi acil servisine gitmiş. Şoförü, Ersoy'u acil servise yatirmis.

Sanatçının hastaneye yattığı haberini duyan Safiye Soyman ziyaretine gitmek için Ankara'dan İstanbul'a yola çıkmış.

Safiye SOYMAN - Bülent ERSOY

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Dava Şubat Ayında

Sedef Avcı'ya önceki gün Akmerkez’de rastladım. Bir diziden alacağını tahsil edemediği için yapımcı şirkete 160 bin liralık dava açan ünlü oyuncu, konuyla ilgili sorulara “Dava Şubat ayında görülecek, şu an konuşamam.” yanıtını verdi. Avcı, 'Romantik Komedi 3'ün Engin Altan Düzyatan'ın sakallarını kesemediği için çekilemediği iddiasına da yanıt verdi: “Yeni filmin çekilmemesinin nedeni Engin’in sakalıyla alakalı değildi. Genel olarak bütün oyuncuların programı uymadı.”

Sedef AVCI

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İmam Nikahı Kıydılar

Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan ile dini nikah kıymış. Barcelona'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne transfer olan yıldız futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlilik yolunda ilk adımı attıklarını yakın dostlarına fısıldıyorlarmış.

Aslıhan DOĞAN ve Arda TURAN

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Ankara - Kars Hattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eski Başkanlarından Fuat Miras'ın oğlu Tarık Miras, iki yıl önce Hande Atıcı ile evlenmişti.

Genç armatörlerimizden Tarık Bey, Eşi Hande Hanım ve arkadaş grubuyla birlikte önceki gün Kars'a gittiler.

Ankara'dan Kars'a Doğu Ekspresiyle trenle yolculuk yapan çift, en çok Erzincan'ın karla kaplı doğasından etkilenmiş. Miras Çifti, Kars'ın tarihi yerlerini görmenin keyfini doyasıya yaşıyorlar

Hande ve Tarık MİRAS

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İsviçre'de Kayak Keyfi

Örenbayan İplikleri'nin sahibi, ailenin genç kuşak temsilcisi İzzet Karako, arkadaş grubu ile İsviçre'ye kayak tatiline gitti. İzzet Bey Alpler'deki kayak merkezinde sömestr tatilini fırsat bilip çocukları ile kar tatiline gelen Şirin-Neşet Yalçın çifti ile karşılaştı.

İzzet Karako kayak hünerlerini dostlarına da sık sık gösterdi

Neşet YALÇIN - İzzet KARAKO - Şirin YALÇIN

İzzet KARAKO











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Miami'de Ev Yapıyor

Gökhan Yüzbaşıoğlu, geçtiğimiz yıllarda ABD'ye yerleşmişti. Yüzbaşıoğlu'nun eşi Nurdan Hanım ve kızları Kayra'yı da yanlarına alarak Miami'de hayatını sürdürme kararı aldı. Gökhan Bey, Miami'de İngiliz ve Hintli ortakları ile rezidans yapıyor.

Geçtiğimiz hafta ilk binasını bitiren Yüzbaşioglu'nun müşterileri arasında Sabancı ailesinin genç kuşak isimleri ve müzik camiamızın tanıdık yüzleri de var.

Gökhan YÜZBAŞIOĞLU

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Laleli'den New York'a

Nusr-Et Restaurant'larının Sahibi Mithat Erdem, 1990'lı yıllarda İstanbul Laleli'de konfeksiyon mağazası açarak iş hayatına atılmıştı

Erdem çok çalışmanın iş hayatında dürüst olmanın karşılığını sonunda aldı. Etiler ve Karaköy'de açtığı Boşnak restoranlarının ardından işlerini büyüttü ve Meat & Co Et restoranlarını hizmete soktu.

Ünlü şef Nusret Gökçe ile ortak olup önce İstanbul, sonrasında ise dünyaya açılarak önce Birleşik Arap Emirlikleri daha sonra da Miami ve New York'da da Nusr-et Et restaurantlarını hizmete soktu.

Kısa sürede bir dünya markası olan Mithat Erdem'in mekanlarında 300'den fazla kişi çalışıyor.

Mithat Bey sömestr tatilini fırsat bilip eşi Çiğdem Hanım ve kızları ile Courchavel'e tatile gitti.

Çiğdem ve Mithat ERDEM Nusret GÖKÇE ve Mithat ERDEM

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Cem Boyner Dede Oldu

Ali Kürşat ile üç yıl önce evlenen kızı Emine Boyner, önceki gün bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Emine - Ali Kürşat çifti kızlarına 'Şira' adını verdiler.

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Alkoçlar Ayrıldı Akkaya Devam

Kasım Garipoğlu ve Gökmen Şeynova iki yakın işadamı arkadaşlar. Yaz aylarında tekneleri ile Yunan adalarında gezen iki kafadar yeni sevgililer de edindiler. Kasım Garipoğlu Aslışah Alkoçlar

ile Gökmen Seynova da Deniz Akkaya ile flört etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu sevgilisi Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldı. Deniz Akkaya - Gökmen Seynova aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Garipoğlu ile Alkoçlar'ın ayrılığına ise Kasım Beyin arkadaşları ile gittiği Nevada Çölü'nde katıldığı bir Rock partisinde tanıştığı New York'lu güzel bir kadının sebep olduğu konuşuluyor.

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İşinde En İyisi

Fen-iş Aliminyumun sahibi Sedat Aloğlu'nun eşi Yasemin Aloğlu özgüven sahibi her elit hanım gibi kendi işini kurdu.

Yasemin hanım iç tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye başladı. Sosyetemizin ev ve isyerlerini tasarımlarını üstlenen Aloğlu'nun vazgeçemediği kumaş ise kadife. Kendisine tasarım için teslim edilen her mekanda mutlaka kadife kullanan Yasemin Aloğlu yoğun temposu nedeni ile ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

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Amerikan hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Amerika hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Eva ve Ergon MEVGİ

Sosyetemizin eski playboylarından İlker Mengi'nin annesi Eva Hanım, Güner Kuban ile aynı evi paylaşmaya başladı. Cerkez Ethem in yeğeni olarak tanınan Güner Kuban ve Eva Mengi Bodrum da yaşıyorlar.

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Sevgilisi ile Meksika'da Annesi ile Courchavel'de tatil

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ile 10 gün önce Meksika'da tatildeydim. Hacı Bey ve Nazlı Kayı Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hacı SABANCI ve Sevgilisi Nazlı KAYI

Hacı Sabancı yurda döner dönmez annesi Arzu Sabancı'yı da alıp özel uçakları ile Fransa'ya uçtu. Fransız Alpler'inde dünya jet-setinin tercih ettiği kayak merkezi Courchavel'de ana-oğul Sabancı'lar kayak tatilinin keyfini çıkartıyorlar.

Arzu SABANCI ve Oğlu Hacı SABANCI

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Mini Dünya Turu

Ceylan Çapa yeni yılı Avustralya'da karşılamıştı. Anne ve babası Şebnem - Celal Çapa ile gittiği Avustralya'dan Phuket'e geçen Ceylan Çapa,Maldivler'de de bir hafta tatil yaptı. Ceylan Hanim önceki gün Miami'ye geçti. Oradan da Orlando'da buluan Universal Stüdyo'larını gezen Çapa bu haftasonu İstanbul'a dönecek.

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Kaz Dağlarında Aşk Podyumların en eski yüzlerinden Atilla Saral oyunculuğa ara verdikten sonra Kaz Dağlarında evine yerleşti. Saral, sevgilisi İnci Türkay ile burada yaşıyor. Yaz aylarında bir beachin işletmeciliğini de yapan Saral ve sevgilisi İnci Türkay kış aylarında ise sık sık Londra ya uçuyorlar İnci Hanımın Londra'daki evinde kalan çift, huzurlu bir ortam için ise Kaz Dağlarındaki yuvalarını tercih ediyor. Bu arada Atilla Saral'ın internetten İtalyanca öğrendiğini, anadili gibi İtalyanca konuştuğunu ve bu sayede de birçok İtalyan sanatçı arkadaş edindiğini belirteyim. Yani, Atilla Saral'ı yakında İtalyan dizilerinde görürseniz şaşırmayın.

Ali Şen eşini kaybetti

FB NİN ESKİ başkanlarından Ali Şen in eşi Bende Şen dün gece hayata gözlerini yumdu

Şen çiftinin LOS Angeles da yaşayan büyük oğlu Adnan Sen annesinin vefatını sosyal medya hesabından nurlar içinde uyu canım annem diyerek duyurdu

Resimalti

Bente Şen

Adnan şen