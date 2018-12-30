  • BIST 90.435
  • Altın 216,724
  • Dolar 5,2662
  • Euro 6,0285
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

İvana'nın tatil keyfi

»
İvana'nın tatil keyfi
Sevgilisi Can Çelebi ile yollarını ayıran Ivana Sert oğlu ile birlikte Dubai'ye gitti.

Sunucu-model Ivana Sert oğlu Ateş'i de alıp Dubai'ye tatile gitti.Yılbaşını burada geçirecek olan anne-oğul sıcak havanın tadını çıkardı.Denize girip, su kayağı yapan ünlü model tatilden renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

5c288dcbc03c0e0754d930c7.jpg5c288a87c03c0e0754d9300e.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meşrubatlar savaşı28 Aralık 2018 Cuma 15:41
  • Şahan gökbakar'dan "boykot" iddialara açıklama28 Aralık 2018 Cuma 14:35
  • Ünlü çift'den evlilik öncesi şaşırtan anlaşma!28 Aralık 2018 Cuma 13:02
  • Hadise'den aşk itirafı28 Aralık 2018 Cuma 12:04
  • Fahriye'den eşine büyük jest28 Aralık 2018 Cuma 11:21
  • Dereceli güzeller podyum da28 Aralık 2018 Cuma 10:35
  • Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklar için anlaştı27 Aralık 2018 Perşembe 19:04
  • Özlem yıldız'ın bu haberi oğlunu kızdırdı27 Aralık 2018 Perşembe 17:02
  • Ünlü manken'in yeni yıl mesajı27 Aralık 2018 Perşembe 15:43
  • Sosyetik güzel haliç'de kürek çekecek27 Aralık 2018 Perşembe 15:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim