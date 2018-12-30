Sunucu-model Ivana Sert oğlu Ateş'i de alıp Dubai'ye tatile gitti.Yılbaşını burada geçirecek olan anne-oğul sıcak havanın tadını çıkardı.Denize girip, su kayağı yapan ünlü model tatilden renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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İvana'nın tatil keyfi
Sevgilisi Can Çelebi ile yollarını ayıran Ivana Sert oğlu ile birlikte Dubai'ye gitti.
Etiketler: ivana sert, tatil, dubai
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