İvana'nın tatil keyfi

Sevgilisi Can Çelebi ile yollarını ayıran Ivana Sert oğlu ile birlikte Dubai'ye gitti.

Sunucu-model Ivana Sert oğlu Ateş'i de alıp Dubai'ye tatile gitti.Yılbaşını burada geçirecek olan anne-oğul sıcak havanın tadını çıkardı.Denize girip, su kayağı yapan ünlü model tatilden renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.