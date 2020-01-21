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İvana'nın Jakuzi Keyfi
Ivana Sert, oğlu Ateş'le sömestr tatili için gittiği Finlandiya tatilinden fotoğraflar paylaştı.
Etiketler: İvana Sert, Jakuzi
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