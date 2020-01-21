  • BIST 122.159
  • Altın 296,814
  • Dolar 5,9277
  • Euro 6,5736
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

İvana'nın Jakuzi Keyfi

»
İvana'nın Jakuzi Keyfi
Ivana Sert, oğlu Ateş'le sömestr tatili için gittiği Finlandiya tatilinden fotoğraflar paylaştı.

iva.jpg

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Demet Akalın'dan Eleştiri20 Ocak 2020 Pazartesi 11:26
  • Tilki'ye Soruşturma Açıldı20 Ocak 2020 Pazartesi 11:06
  • Ünlü Moda Fotoğrafçısı Türk Modelini Buldu17 Ocak 2020 Cuma 17:01
  • Yenge Yine Yürek Hoplattı17 Ocak 2020 Cuma 16:11
  • Kan Donduran Sözler.17 Ocak 2020 Cuma 15:41
  • Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıkarıldı17 Ocak 2020 Cuma 15:32
  • Şeyma'nın Keyfi Yerinde17 Ocak 2020 Cuma 15:28
  • Kerimcan Durmaz ayda 18 bin TL ödeyecek17 Ocak 2020 Cuma 12:50
  • Berrak Tüzünataç: "Evde çıplak gezmek gibi..."17 Ocak 2020 Cuma 10:46
  • Aslı Baş Davasında Flaş Karar16 Ocak 2020 Perşembe 16:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim