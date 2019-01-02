İvana yeni aşkını instagram'dan duyurdu

Can Çelebi ile aşkı 15 gün önce biten İvana Sert’in ayrılık acısı kısa sürdü. Sert, gönlünü geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’ye kaptırdı. Çift yeni yıla Dubai’de birlikte girdi.

Can Çelebi ile aşkı 15 gün önce biten İvana Sert’in ayrılık acısı kısa sürdü. Sert, gönlünü geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’ye kaptırdı. Çift yeni yıla Dubai’de birlikte girdi.

Can Çelebi ile 3 yıllık ilişkisini evlilik baskısından bunaldığı iddiasıyla iki hafta önce bitiren İvana Sert, yeni yıla aşkla girdi. Ünlü manken-sunucu eski eşi işadamı Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'le yılbaşı tatili için Dubai'ye gitmişti.

Sert, yılbaşı akşamı yaptığı paylaşımla da ayrılık acısını kısa sürede atlattığını gözler önüne serdi. Tarhan Telli ile aşk pozunu kalp emojisiyle Instagram'da paylaşıp yeni ilişkisini ilan etti.