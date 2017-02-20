Ivana Türk erkeklerine ne tavsiyeler verdi?

Modacı Ivana Sert, erkeklerin parayı arabalarına değil giyime harcamaları gerektiğini söyleyerek, 'Bizim nasıl bir oda dolusu elbiselerimiz var sizin de öyle olmalı' dedi.

Bir firmanın düzenlediği güzellik ve bakım günleri programı için Türkiye turnesine çıkan moda tasarımcısı Ivana Sert, Samsun'da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen programa katıldı. Program öncesinde açıklamalarda bulunan Ivana Sert, erkeklere giyim konusunda öğütlerde bulundu. Ivana Sert, "Erkekler takım elbise giyip sade olarak bırakıyorlar. Fular veya farklı şapka takabilirler. Eldiven kullanabilirler. Küçük aksesuarlar çok önemli. Çünkü bir model ve tarz yaratan aksesuarlardır. Ayakkabı konusunda da sorun var. Bizim yüzde tane ayakkabımız olursa eğer erkekte de olmalı bana göre.