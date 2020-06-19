  • BIST 113.974
  • Altın 381,811
  • Dolar 6,8513
  • Euro 7,6812
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAŞok Haber DJ Caner Çalışır Vefat Etti İddiası Doğru Mu ?

Ivana Sert tatilde! Fiziğiyle Instagram'ı salladı!

»
Ivana Sert tatilde! Fiziğiyle Instagram'ı salladı!
Modacı Ivana Sert, sosyal medyada yaptığı tatil paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle birkaç aydır evde olan Ivana Sert, çoğunlukla evde fotoğraf paylaşımları ile ınstagram'da boy gösteriyordu.

ivana-sert-095026zy.jpg

40 yaşındaki modacı, corona virüs salgınında yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte tatile gitti.

ivana-sert-095026un.jpg

Ivana Sert, Instagram hesabından, 'Kristal sularda, Birleşen bütündedir' notu ile birlikte bikinili bir fotoğrafını yayınladı.

ivana-sert-095026ol.jpg

Deniz ve güneşin tadını çıkaran modacının evde kaldığı süre boyunca formuna dikkat ettiği gözlendi.

ivana-sert-095046ix.jpg

Ünlü modacı evde kaldığı süre boyunca farklı kombinleri ile takipçilerine ilham vermeye devam ediyordu.

"Evde kal" çağrısına uyan Ivana Sert, "Karantina şıklığı" adı altında yeni bir akım başlattığını duyurmuştu.

Sert, bütün vaktini evde spor yaparak geçirdi.

#Karantinasikligi etiketi altında kendisine fotoğraf yollayan takipçilerini sosyal medya sayfasından paylaşacağını söyleyen stilist, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugünlere biraz eğlence katmak ve daha bakımlı kalmak için eşofman dışında başka şeyler de giyelim. 'Karantina şıklığı'nı hep beraber yapalım. Ne dersiniz?" (Kaynak: milliyet.com.tr) 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buse Terim'in fit vücudu Instagram'ı salladı19 Haziran 2020 Cuma 10:08
  • Popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'te objektiflere takıldı19 Haziran 2020 Cuma 10:04
  • 'Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi reyting odaklı değil'18 Haziran 2020 Perşembe 10:35
  • Hande Ataizi Korona Dinlemedi18 Haziran 2020 Perşembe 10:27
  • Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı18 Haziran 2020 Perşembe 10:24
  • Tuba Ünsal'ın ekonomik tekne turu!18 Haziran 2020 Perşembe 10:19
  • Elbisesi olay oldu: Edepsiz olmaktan gurur duyuyorum12 Haziran 2020 Cuma 10:52
  • Buket Aydın göğüs dekolteli spor pozuyla sosyal medyayı salladı12 Haziran 2020 Cuma 10:49
  • Online sınavda porno iddiası: Prof. Hasan Kaval istifa etti12 Haziran 2020 Cuma 10:46
  • Bahar Candan bir deri bir kemik kaldı!12 Haziran 2020 Cuma 10:41
    • Ege'de Yapılan Tacizlerin İzahı Mümkün Değildir
    • Hande'den Kerem'e Flaş Sözler!
    • İstanbul'da 65 Yaş Üstü Seyahat İzin Kuyruğu
    • HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim