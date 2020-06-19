Ivana Sert tatilde! Fiziğiyle Instagram'ı salladı!

Modacı Ivana Sert, sosyal medyada yaptığı tatil paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle birkaç aydır evde olan Ivana Sert, çoğunlukla evde fotoğraf paylaşımları ile ınstagram'da boy gösteriyordu.

40 yaşındaki modacı, corona virüs salgınında yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte tatile gitti.

Ivana Sert, Instagram hesabından, 'Kristal sularda, Birleşen bütündedir' notu ile birlikte bikinili bir fotoğrafını yayınladı.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran modacının evde kaldığı süre boyunca formuna dikkat ettiği gözlendi.

Ünlü modacı evde kaldığı süre boyunca farklı kombinleri ile takipçilerine ilham vermeye devam ediyordu.

"Evde kal" çağrısına uyan Ivana Sert, "Karantina şıklığı" adı altında yeni bir akım başlattığını duyurmuştu.

Sert, bütün vaktini evde spor yaparak geçirdi.

#Karantinasikligi etiketi altında kendisine fotoğraf yollayan takipçilerini sosyal medya sayfasından paylaşacağını söyleyen stilist, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugünlere biraz eğlence katmak ve daha bakımlı kalmak için eşofman dışında başka şeyler de giyelim. 'Karantina şıklığı'nı hep beraber yapalım. Ne dersiniz?" (Kaynak: milliyet.com.tr)