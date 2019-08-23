İVANA SERT, SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU!

Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın unutulmaz eseri 'Kum Gibi'yi seslendirmeye çalıştı. Bozuk Türkçesi nedeniyle şarkı sözlerini çok farklı telaffuz eden ikoncan, sosyal medyada alay konusu oldu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; İş adamı Yurdal Sert’le 2004 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşen Sırp asıllı Ivana Sert uzun yıllardır ekranlarda moda yorumculuğu yapıyor. Kısa süre önce şarkıcılığa özenen ünlü ikoncan tek parçalık bir albüm yaptı. İlk single çalışması "İmalat Hatası" şarkısıyla 'Müzik dünyasında bende varım' diyen ikoncan eleştiri oklarının hedefi oldu.