İTÜ'DEN ÇARPICI TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Türkiye için 2023 sonrasına dair korkutan açıklama: Salgın hastalıklar, kuraklık ve su seviyesi...



Uçankuş.com'un haberine göre; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin kuraklık ve su sıkıntısının her geçen gün arttığını vurgulayarak, iklim değişikliğine yönelik uyarılarda bulundu...

Prof. Dr. Kadıoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak kene, sivrisinek gibi hayvanlardan insanlara geçen sıtma benzeri tropikal hastalıkların önümüzdeki dönemde artacağını söyledi. Araştırmalara göre, 20 yılda en az 45 yeni hastalık Birleşmiş Milletler şubelerine bildirildi...