İttifak Mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi.

Adıyaman’da 5.1 civarında bir deprem oluyor, 39 yaralımız var. Bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Adıyamanlılar üzülmesinler, onların acılarını paylaşıyoruz. Ölümün olmaması en büyük arzumuzdu, o da gerçekleşmiş oluyor.

Kılıçdaroğlundan ittifak mesajı

'BEN MECLİS'İ SAVUNUYORUM ONLAR TEK ADAMI SAVUNUYOR'

Muhtarların konusuna girmeden önce bir-iki noktaya değinmek istiyorum. Dün 23 Nisan’dı. TBMM’nin açıldığı tarihti. Adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış konuşmasını yaparken özellikle iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyuldu. Rahatsız oldular. Neden rahatsız oldular? Ben gayet iyi biliyorum. Ben Meclis’i savunuyorum, onlar tek adamı savunuyor. Ben her kesimin TBMM’de temsil edilmesini istiyorum, onlar darbe yasalarının arkasına yaslanıp yüzde 10 seçim barajını getirerek birilerinin Meclis’e gelmesini engellemek istiyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir bildiri yayınlar. 6’ncı maddesi şöyledir: “Bu Meclis üyeliğine her parti, zümre ve cemiyet tarafından aday gösterilmesi caiz olduğu gibi, her ferdin de bu mukaddes çalışmaya fiilen katılmak için bağımsız adaylığını istediği mahalde ilan etme hakkı vardır” diyor. Herkese kapıyı açıyor. Hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin kimliğinden, inancından ötürü dışlanmadığı, bayrak sevgisi olan birlikte yaşama iradesini ortaya koyan herkesi TBMM’nin çatısı altına davet etmiştir Gazi. Ben aynı duyguları dün ifade ettim.

Kılıçdaroğlundan ittifak mesajı

'BUNU SÖYLEDİĞİM İÇİN KIZDILAR'

15 Temmuz darbe girişimine karşı parlamentoda mücadele veren 107 milletvekiline şükranlarımı sundum. Ama 20 Temmuz’da sivil darbe yapmanın da kötü olduğunu, o darbeye izin verenlerin de çocuklarına kötü bir miras bırakacaklarını söyledim. Bunu söylediğim için kızdılar. Ben söylemezsem, ben görevimi yapmış olur muyum? Hayır. Biz 15 Temmuz darbe girişimine karşı nasıl yüreklice tavır aldıysak 20 Temmuz darbe girişimine aynı kararlılıkla karşı çıkacağız.

'BU SEÇİMLER 'SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR' SEÇİMİDİR'

Önümüzde seçimler var. Bu 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. kişisel kavga alanı değildir. kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ seçimidir. CHP olarak, kişisel olarak hiçbir beklentim yoktur. Çok şükür evim var, mütevazı bir ev, çocuklarım büyüdü. Benim derdim Türkiye, benim derdim vatanım. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum.

'DEVLETİ KİRLETTİLER'

Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız. Tıpkı az önce okuduğum Gazi Mustafa Kemal’in genelgesinin 6’ncı maddesinde olduğu gibi. Herkes Parlamento'da bir şekilde yerini almalıdır. Biz Cumhuriyet'in kuruluşunda hangi değerler söz konusu ise 24 Haziran’a giderken aynı değerleri savunmak zorundayız. Çünkü devleti kirlettiler. Adalet yok devlette.

'DÖNEM A PARTİSİ, B PARTİSİ DÖNEMİ DEĞİLDİR'

Bakın, aramızda erlerin aileleri var. Ömür boyu hapis verilen erlerin aileleri; er, er. Komutan demiyorum. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adalet kalmadı. Adalet devletin temelidir. Adaleti yok ederseniz, devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek, Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına yeniden dönmek için yeniden mücadele etmek zorundayız. Dönem A partisi, B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir.