İttifak bitti açıklamasına CHP'den yanıt

İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden dün peş peşe Millet İttifakı’nın sona erdiğine dair açıklamalar geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 'Seçimler sonrasında TBMM’de hangi siyasi partinin hangi politikayı izleyeceği tamamen kendi takdiridir' ifadelerin

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi. Çıray, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz her seçime hazırız; ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorunu varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın bu sorunları gözardı etmek ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir.

SEÇİM İŞBİRLİĞİYDİ

Bizim yaptığımız, bir koalisyon değil seçim işbirliğiydi. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk ve esasen de diğer prensip noktamız çok partili güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir prensip mutabakatımız vardı. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmi şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim.”

SAADET: ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

İYİ Parti’den sonra Saadet Partisi’nden de ittifakın sona erdiği açıklaması geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı” dedi. Karamollaoğlu, erken yerel seçimin yersiz ve gereksiz olduğunu da söyledi.

CHP’DEN YANIT: KENDİ TAKDİRLERİ

İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden gelen “Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” açıklamalarına CHP’den de yanıt geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, “Seçimler sonrasında TBMM’de hangi siyasi partinin hangi politikayı izleyeceği tamamen kendi takdiridir” dedi. Hamzaçebi Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Millet İttifakı sadece milletvekili genel seçimine yönelik olarak kurulmuştu. İttifak protokolünde bu açıkça yazılıdır. Seçim Kanunu’na göre de ittifak sadece genel seçimler için kurulabilir. Dolayısıyla Millet İttifakı’nın sona erdiği yönünde ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerden yapılan açıklamalar durumun ilanından başka bir şey değildir. Seçimler sonrasında TBMM’de hangi siyasi partinin hangi politikayı izleyeceği tamamen kendi takdirlerindedir.

FARKLI ANLAYIŞTA OLMAYIZ

Yeni dönemde özellikle kuvvetler ayrılığına sahip demokratik bir sistemin oluşturulması yönünde yapılacak çalışmalarda seçimler öncesinde ittifak yaptığımız partilerle farklı bir anlayışta olacağımızı sanmıyorum. Yeni döneme, ittifakların siyasete hâkim olacağı bir dönem anlayışıyla başlamak doğru olmaz. Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, özgürlük, kutuplaşma, terör gibi bireysel ve toplumsal hayatımızı çok yakından ilgilendiren konularda Meclis’te siyasi parti bağlarının ötesinde bir buluşmayı gerçekleştirmek zorundayız. Böyle yaptığımız zaman güçlü Meclis oluşturmuş oluruz. ”