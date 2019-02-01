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İTO verilerine göre enflasyon yükseldi

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İTO verilerine göre enflasyon yükseldi
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18 toptan fiyatlar yüzde 22,95 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayı fiyat gelişmelerini açıkladı. Buna göre; perakende fiyatlar aylık yüzde 1,14 ve yıllık yüzde 18 arttı. Toptan fiyatlarda da aylık yüzde 1,45 ve yıllık yüzde 22,95 yükseliş kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ocak 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,46 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,91 yükseldi.

İstanbul’da, ocakta perakende fiyatlarda yüzde 1,14’lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,45’lik artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,00, toptan fiyatlarda yüzde 22,95 yükseliş yaşandı.SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI 

Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya kıyasla, diğer harcamalarda yüzde 5,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3,64, gıdada yüzde 2,53, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,13, ev eşyasında yüzde 1,77, konutta yüzde 0,42 artarken, giyimde yüzde 6,22 ve kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,16 azalış gösterdi. 

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 4,21, inşaat malzemelerinde yüzde 2,01, madenlerde yüzde 1,34, gıdada yüzde 1,17, yakacak ve enerjide yüzde 0,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87 arttı, kimyevi maddelerde ise 0,25 azaldı.

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