İTO Başkanı Hayatını Kaybetti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar; geçirdiği kalp krizi sonrası bu sabah hayatını kaybetti. Dün gece 01:30 sıralarında evinde kalp krizi geçiren İbrahim Çağlar hastaneye kaldırıldı burada yapılan tüm müdahalelere karşı saat 05:30 gibi hayatın

İŞ HAYATINA 18 YAŞINDA BAŞLADI

1960 yılında İstanbul, Erenköy’de doğan İbrahim Çağlar, baba tarafından aslen Konya-Kadınhanlı’dır.Kökleri müteşebbis bir aileye dayanan Çağlar’ın anne tarafından dedesi Hasan Şevki Efendi Cumhuriyet öncesi II. Abdülhamid Han döneminde Hazine-i Humayun'da görev yapmıştır. (Çağların tesbih merakı ve kolleksiyonu kendisine dedesinden yadigar kalmıştır) Cumhuriyet sonrası ise genç Türkiye’nin ilk milli kolonya fabrikasını kurdu.



Çağlar’ın baba tarafından dedesi Sıtkı Çağlar ise, ticarete konu olabilecek her ürünün ticaretini yapar, özellikle Konya’dan diğer şehirlere giderek mal değiş tokuşu ile ticaret hayatını devam ettirirken, 1950’li yıllarda İtalyanlardan aldığı teknoloji ile İstanbul, Topkapı’da iplik fabrikası kurar. Sıtkı Bey aynı zamanda, Hacı Sabancı'nın Adana’da kuracağı fabrikaya da danışmanlık hizmeti verir. Bu vizyonla da oğlu Cenap Çağlar’ı (İbrahim Çağlar'ın babası) Avusturya Lisesinde okutur. Cenap Çağlar da okul sonrasında iplik ticareti ve müteahhitlikle ilgilenir.



Ticaretle yoğrulan bir ailede yetişen İbrahim Çağlar 7 yaşından itibaren yazları kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışmaya başladı. İlkokuldan sonra Güneş Kolejinde eğitim gören Çağlar, lisede gönlünde yatan aslanın peşinden giderek Ticaret Lisesi’ne kayıt oldu. 1977 yılında liseden mezun olan Çağlar ilk şirketi olan Nurtop A.Ş.’yi müteakiben kurmuş ve iş hayatına atılmıştır.

18 yaşında başladığı ticaret hayatını bugün tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla devam ettiren Çağlar, aynı zamanda sosyal hayatta, çeşitli vakıflarda aldığı görevlerle de ön plana çıkmıştır.

Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

İstanbul Ticaret Odası’nda 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Çağlar, aynı zamanda 2012 yılından itibaren Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanıydı.

Yoğun iş hayatı, sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflardaki görevlerinden arda kalan zamanlarda ise atıcılık, yüzme ve tenis sporları ile ilgileniyordu. Çağlar evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi geçirerek hayata veda eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın eşi Nilgün Çağlar’ı telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar’ın vefatından kendisinin de derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılarını paylaştığı Çağlar ailesine ve merhumun yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diledi. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayata veda eden Çağlar’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, merhumun toplumun sevgisini kazanmış olan çalışkan bir insan olduğuna da dikkati çektiği öğrenildi.