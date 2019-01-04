Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, geçen hafta önce gezen ardından da Akpınar itiraz etmişti edinilen son bigiye göre Akpınar ve Gezen'in talebi mahkeme tarafından reddedildi.
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İtirazları reddedildi
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Etiketler: metin akpınar, müjdat gezen, adliye, itiraz
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