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Itır neden hüngür hüngür neden ağladı

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Itır neden hüngür hüngür neden ağladı
Son dönemde adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, önceki gün annesiyle Nişantaşı'nda bir kafedeydi.

Uzun süre telefonla biriyle mesajlaşan Itır Esen karşısındaki kişiye cevap yazarken hüngür hüngür ağlamaya başladı.Durmadan ağlayan genç mankeni annesi Hande Esen sakinleştirmeye çalıştı.Itır Esen, mekan çıkışı "Neden ağladınız" sorusuna, "Ailevi bir durum vardı onun için" cevabını verdi.O anları "snobmagazin" görüntüledi.  Itır Esen, Nişantaşı'nda bir kafede hüngür hüngür ağlarken objektiflere yakalandı

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