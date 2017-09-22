Itır Esen Miss Turkey birincisi oldu! Itır Esen kimdir?

Itır Esen Miss Turkey 2017 yarışmasında birinci olarak belirlendi. 20 kızın finalist olarak podyuma çıktığı Miss Turkey 2017'de, jüri üyeleri değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Değerlendirme sonucunda Itır Esen Miss Turkey 2017 Türkiye güzeli olarak beli

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasının birincisi bu akşam belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde, yarışmayı ünlü oyuncu Itır Esen'in aynı isimdeki yeğeni Itır Esen kazandı. İşte, 2017 yılı Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Itır Esen hakkında merak edilenler...

Miss Turkey 2017 yarışmasının bu yıl ülkemizi Polonya, Amerika ve Çin'de temsil edecek olan güzelleri belli oldu. Yarışmayı 1999 doğumlu Itır Esen kazandı.

Itır Esen, Türkiye'yi Çin'de gerçekleşecek olan 'Miss World' yarışmasında temsil edecek. İkinci olan Aslı Sümen ise ülkemizi Amerika'da, üçüncü olan Pınar Tartan ise Polonya'da temsil etmeye hak kazandı.

Peki, Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen kimdir?

Miss World Turkey 2017 yarışmasının birincisi Itır Esen

ITIR ESEN KİMDİR?

Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu Itır Esen, Miss Turkey 2017 finalisti, 1999 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.

Yarışmanın ikincisi Aslı Sümen - Miss Universe Turkey 2017

Aslı Sümen

Yaş 23

Boy 1,72

Doğum Yeri Mersin

Yarışmanın üçüncüsü Pınar Tartan - Miss Supranational Turkey 2017

Pınar Tartan

Yaş 20

Boy 1,83

Doğum Yeri İzmir

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ