Itır Esen iddiaları yalanladı

Esen konuşmasına şöyle devam etti: “Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım” dedi.
Yeni bir proje olduğu için Acun'un da yakından ilgilendiğini söyleyen güzel manken "Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım. Değişik bir ortamı var Acun Medya’nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm..." dedi
Acunla Survivor Youtube projesi sayesin de tanıştığını dile getiren Esen "geleli henüz bir ay bile olmadı zaten... Bana en heyecan veren şeylerden biri de bu projenin aynı anda Yunanistan’da yayınlanacak olması. Düşünsenize iki ülkenin beraber seyredeceği bir proje olduğu için tam bir tartışma ortamı olacak bizim sayfalarda...” şeklinde konuştu.