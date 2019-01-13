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Itır Esen iddiaları yalanladı

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Itır Esen iddiaları yalanladı
2017 yılında katıldığı güzellik yarışmasın da birinci olan ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yorumuyla taçı elinden alanın Itır Esen geçtiğimiz günlerde Yapımcı Acun Ilıcalı ile adı anılmıştı. Güzel manken iddiaları yalanlayarak proje için bir arad

Esen konuşmasına şöyle devam etti: “Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım” dedi.

 Yeni  bir proje olduğu için Acun'un da  yakından ilgilendiğini söyleyen güzel manken "Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım. Değişik bir ortamı var Acun Medya’nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm..." dedi

Acunla Survivor Youtube projesi sayesin de  tanıştığını dile getiren Esen "geleli henüz bir ay bile olmadı zaten... Bana en heyecan veren şeylerden biri de bu projenin aynı anda Yunanistan’da yayınlanacak olması. Düşünsenize iki ülkenin beraber seyredeceği bir proje olduğu için tam bir tartışma ortamı olacak bizim sayfalarda...” şeklinde konuştu.

 

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