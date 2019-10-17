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ITIR ESEN, ACUN ILICALI İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİALARINI İLK KEZ YANITLADI!

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ITIR ESEN, ACUN ILICALI İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİALARINI İLK KEZ YANITLADI!
20 yaşındaki model Itır Esen'in, bir dönem Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şimdiye kadar bir açıklama yapmayan Esen, iddialara ilk kez yanıt verdi.

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olan, ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili attığı bir tweet yüzünden tacı elinden alınan Itır Esen'in, bir dönem Acun Ilıcalı’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. O dönem TV8’de ekrana gelen 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesinde sunuculuk yapan Esen'in, Ilıcalı’yla proje aracılığıyla yakınlaştığı ve ilişki yaşadığı konuşulmuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

Magazinburada.net’e konuşan Esen, yakın zamanda kaza geçiren Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Aşk dedikoduları ile ilgili de konuşan Itır Esen, “Beraber bir iş yaptık. Çok keyifli ve güzel bir işti. Şimdi de aramızda bir dostluk ilişkisi var” dedi. “Aranızda hiç aşk olmadı diyebilir miyiz?” sorusunu da yanıtlayan model, “Diyebiliriz. Sadece patron ve çalışan ilişkisi gibiydi” cevabını verdi. (Kaynak: magazinburada.net)

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