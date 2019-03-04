İtfiayeci oyuncuyu kandırdı

İş adamı sandığı itfaiye eri sevgilisinden hamile kaldıktan sonra terk edilen dizi oyuncusu Berrak Onay, kızı için açtığı babalık davasını kazandı. İtfaiye eri Veysel Y.’ye 5 ay hapis istendi.

Oyuncu Berrak Onay'ın hayatı dizi ve film senaryolarını aratmadı. Berrak Onay internetten tanıştığı Veysel Y. ile 10 yıl önce birlikte yaşamaya başladı. Veysel Y.'nin kendisini bekâr ve iş adamı olarak tanıttığını ileri süren Onay, evli ve 2 çocuk babası itfaiye eri olan sevgilisiyle birlikte yaşamaya devam etti.

İddiaya göre Veysel Y., Berrak Onay'ın hamile kalması üzerine ilişkisini bitirdi. 2009'da dünyaya getirdiği kızına da kendi adını veren genç oyuncu, Veysel Y.'nin kızını kabul etmemesi üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Oyuncu ile yaşadığı ilişkinin gençlik hatası olduğunu belirten Veysel Y., ayrılığın ardından Berrak Onay'ın hamile olduğunu öğrendiğini ileri sürdü.

ADLİ TIP 'YÜZDE 99.9 BABA' DEDİ

Adli Tıp'ta yapılan DNA testinde Veysel Y.'nin küçük Berrak'ın yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Onay nafaka davası açarak Veysel Y.'nin kızına nafaka ödemesini sağladı.

Veysel Y.'nin kızıyla ilgilenmediğini, nafakaları düzenli ödemediğini belirten Onay, şikâyetçi oldu. Veysel Y. hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Veysel Y.'nin avukatı ise iddiaları kabul etmedi.4 yıl süren davayı bitiren mahkeme, Veysel Y.'nin aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal suçunu işlediğini belirterek 6 ay hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı önce 5 aya indirdi sonra da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

Mahkeme Veysel Y.'nin 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabi tutarak bu sürede suç işlediği takdirde cezanın infazına karar verdi.