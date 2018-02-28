İtalya'dan Büyük Ayıp!

Avrupa'da Türk firmaların yaşadığı engellere her gün bir yenisi ekleniyor.

Damat, Damat'S, Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İtalya'da kredi için başvurdukları banka müdiresinin "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak kendilerine kredi vermediğini söyledi. Bunun üzerine Yapı Kredi'nin ortağı UniCredit'in üst düzey yöneticisinin araya girdiğini dile getiren Orakçıoğlu, "İtalya'ya ihracatını yüzde 85 artıran bir firma olarak kredi verilmemiş olmasının arkasında Türk olmamız yatıyordu. Ama sıkıntıyı UniCredit çözdü, ilgili banka müdiresi de görevden alındı" diye konuştu. Engellerin bununla da bitmediğini ifade eden Orakçıoğlu, "Türk dekorasyon ekibimize Almanya vize vermedi, mağazanın açılışı gecikti. Madrid'de mağaza için kiraladığımız yerin mal sahibi, Türk olduğumuzu öğrenince 3 ay bizi oyaladı, 5 yıllık kirayı peşin istedi ama biz geri adım atmadık. Madrid'de daha iyi bir mağaza bulduk. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde engellerle karşılaşıyoruz ama bu bizi yıldırmak bir yana daha da hırslandırıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Bu yıl 7.'sini düzenledikleri bayi toplantısına 82 ülkeden 208 müşterinin geldiğini dile getiren Orakçıoğlu, "Müşterimiz Kuzey Irak'tan 18 saati, Yemen'den 3 günü göze alıp buraya geliyor. 20 günde 25 milyon dolarlık sezon ürünü siparişi aldık. Bu, hem bizim markamıza hem de Türkiye'ye olan güvenin göstergesi" diye konuştu. Geçen yıl 600 milyon lira ciro yaptıklarını bu yıl ise hedeflerinin 750 milyon lira olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, "Bu ciroyu yüzde 70 ihracat artışıyla gerçekleştireceğiz. 500 kişiye de ek istihdam sağlayacağız" dedi. Yurtiçinde 30, yurtdışında ise her hafta bir olmak üzere toplam 53 mağaza açacaklarını dile getiren Orakçıoğlu, Kamerun, Cezayir, Libya, Tunus ve Suudi Arabistan'a da ilk kez gireceklerini kaydetti.