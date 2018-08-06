İtalya'da şiddetli patlama!

İtalya'nın Bologna şehrindeki havalimanında büyük bir patlama meydana geldi. İtalya’nın sanayi şehri Bologna büyük bir patlamayla sarsıldı. Bologna Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir patlama meydana geldi.

İtalya'nın Bologna kentinde havalimanı yakınlarında bulunan bir otoyolda patlama meydana geldi.

Görgü tanıkları ve Twitter kullanıcıları sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarda havalimanı yankınlarında bir noktadan yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.

Öte yandan yerel kaynaklar olayın bir trafik kazası olduğunu öne sürdü. Otomobil taşıyan bir tırın alev aldığını ardından levin diğer araçlara sıçradığını öne sürdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve amulans sevk edildi. Yola çift yönlü olarak kapatılırken yetkililerden olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.