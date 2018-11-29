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İtalya'da rehine krizi!

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İtalya'da rehine krizi!
İtalya'nın Fiuggi kentinde bir erkeğin yaklaşık 20 kişiyi rehin aldığı bildiriliyor.

İtalya'nın Fiuggi kentinde bir erkeğin 20 öğrenciyi rehin aldığını duyurdu. Akıl sağlığıyla ilgili sorunları olan saldırgan, polis operasyonunda yakalanıp psikiyatri hastanesine gönderildi.
 
Fiuggi kentinde iş bulma merkezinin müdürüne saldıran 28 yaşındaki bir erkek, daha sonra 20 öğrenciyle birlikte kendini sınıfa kilitledi.

Olaya müdahale eden polis, olay yerinde saldırganı yakalayıp gözaltına aldı.

Üzerinde silah bulunmayan 28 yaşındaki saldırganın akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğu belirtildi. 

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