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İtalya'da köprü çöktü

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İtalya'da köprü çöktü
Otoyol üstündeki köprünün yerle bir olmasıyla araçlarıyla seyahat eden bir çift yaşamını yitirdi.

İtalya’nın doğusundaki Ancona kenti yakınlarında, genişletme çalışmaları devam eden A14 Otoyolu üzerindeki beton köprü çöktü. Olay sonrası 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin çökme anında araçlarıyla köprü altından geçen ve enkaz altında kalan bir çift olduğu açıklandı. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların ise yol genişletme çalışmasında yer alan 2 işçi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında da karayolu üzerinde bir köprünün çöktüğü İtalya’da otoyol güvenliği tartışması başladı.

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