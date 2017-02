“İtalya gibi moda mucidi ülkelerde çatır çatır ürün satıyoruz”

Orka Holding, 80 ülkeden 180 kişilik alım heyetini ağırlıyor



Orka Holding, Damat-Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olduğunu kanıtlayan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da düzenlediği 5. Yurt Dışı Bayi Toplantısı’nda 80 ülkeden 180 kişilik alım heyetini ağırlayan şirket, bu yıl İtalya’dan Avustralya’ya yurt dışında 60 yeni mağaza daha açmayı planlıyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl yüzde 25 büyümeyi planladıklarını ve 25 milyon TL yatırım hedeflediklerini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine 250 kişi ile katkı sağlayacağız” dedi.

Süleyman Orakçıoğlu, geçen yılın son çeyreğinde İtalya’da dokuz günde dokuz mağaza açtıklarını hatırlatarak “Bu yıldan itibaren Roma ve Floransa gibi marka kentlere de girerek bir kaç ay içinde 18 mağazaya ulaşacağız. Deyim yerindeyse İtalya gibi modanın mucidi ülkelerde çatır çatır ürün satıyoruz. Önümüzdeki beş yılda dünyada en çok konuşulan beş markadan biri olacağımıza inanıyorum” dedi.

Orka Holding, İstanbul'da düzenlediği 5. Yurt dışı Bayi Toplantısı'nda 10 gün boyunca 80 ülkeden 180 kişilik alım heyetini ağırlıyor. Rusya'dan Meksika'ya, İtalya'dan Avustralya'ya, Güney Afrika'dan Çin'e pek çok ülkeden satın alım heyetinin hazır bulunduğu etkinlikte, markanın bu yıla ilişkin planları belirleniyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, düzenledikleri basın toplantısı ile markaların bu yıl ve gelecek dönemlere ilişkin gelişmelerini paylaştı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, düğün merasimi gibi bir organizasyon yaptıklarını vurgulayarak “Markalarımızın gücünün dünyada nasıl bir çekim oluşturduğunu görmek açısından çok önemli bir etkinlik. Aynı zamanda gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzun kanıtı. Burada koleksiyon eğitimi sonrası siparişleri alıyor ve büyüme planlarını tartışıyoruz. Örneğin bu yıl yurt dışında 50 yeni mağaza açma hedefimiz vardı. Bu etkinliğe ilgi o kadar büyük oldu ki bu sayının en az 60 olacağını söyleyebilirim” dedi.

İsveç ve İsviçre pazarına ilk kez girilecek

Orakçıoğlu, “Damat, Tween ve D’S markalarının 2017-2018 Sonbahar/Kış koleksiyonunu sergilediğimiz etkinlikte toplam 3 bin 500 farklı model yer alıyor. Geçen yıl 180 bin ürün satışı yapmıştık. Bu sene aksesuarlar hariç siparişlerde 350 bin ürün adetini yakalamak üzereyiz” şeklinde konuştu. Mağaza ve satış noktaları ile dünyanın 70’i aşkın ülkesinde yer alan Orka Holding, bayiler toplantısında yeni pazarlara girme kararı da aldı. Süleyman Orakçıoğlu, “Bu yıl ilk kez İsveç, İsviçre gibi ülkelere ve direkt kendi yatırımımızla girmeyi planlıyoruz. İsviçre’de bu yıl dört mağaza birden açmayı düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın istihdam seferberliğine 250 kişi ile katılacak

Toplantıda bu yıl ve gelecek döneme ilişkin planlarını da paylaşan Orakçıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine katkı sağlayacaklarını vurguladı. Halen yurt içi ve yurt dışında 3 bin 250 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Süleyman Orakçıoğlu, “Bu yıl yurt içinde 250 kişiye ek istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Bu yıl yurt dışına ağırlık veren Orka Holding, yüzde 25 büyüme hedefliyor. Ayrıca 100 olan yurt dışı mağaza sayısını bu yıl sonunda 160’ye, yurt içi mağazayı da 220’ye çıkaracak ve toplam sayı 380 olacak. Ciro hedefi 600 milyon TL olan şirketin ihracat hedefi ise 50 milyon dolar olacak. Gelecek yıldan itibaren yurt içi ve yurt dışı satışlarını eşitlemeyi planladıklarını söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, “2023’te yurt dışı mağaza sayımız iki katına çıkacak. Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında yurt içinde 300, yurt dışında 600 mağazamız olacak. Yurt dışı mağazamız yurt içi mağazanın iki katı olacak. Yine 2023 yılında 2,5 milyar TL ciro hedeflerken, bunun 250 milyon dolarını ihracat olarak hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl 25 milyon TL yatırım yapacak

Orka Holding, bu yıl 25 milyon TL yatırım planlıyor. Bu rakamın 12 milyon TL’si yurt dışı mağazalaşmaya, 3 milyon TL’si yurt içi mağazalaşmaya ayrılacak. Yine 3 milyon TL’si teknolojiye, 2 milyon TL’si yeni ürün ve ekipmanlara, kalan 5 milyon TL’si tesis yatırımı, kapasite ve lojistiğe yapılacak. İkitelli’deki depo ise 11 bin metrekare ilave lojistik yatırımı ile büyütülecek.

İtalya’da başarısını ikiye katladı, dokuz yeni mağaza yolda

Orka Holding, dünya modasının kalbinin attığı İtalya’da sadece birkaç ay içinde başarısını ikiye katladı. Geçen yılın son çeyreğinde aralarında Milano, Parma ve Genova’nın da olduğu dokuz farklı kentte dokuz mağaza açtıklarını hatırlatan Süleyman Orakçıoğlu, “Bu yıldan itibaren Roma ve Floransa gibi marka kentlere de girerek mağaza sayımızı birkaç ay içinde 18’e çıkaracağız. Deyim yerindeyse modanın mucitlerinden İtalyanlara çatır çatır ürün satıyoruz. Gerek buradaki bayi toplantımızda gerekse dünya moda perakendesinde bu işin uzmanlarının ‘Dünyada sizinkinden daha iyi bir koleksiyon yok’ yorumu, bizler için gurur kaynağı. İtalya’da moda konusunda bilinçli bir müşteri var. İletişim kurmamız diğer ülkelere göre çok daha kolay ilerliyor. Kaliteye ve fiyata bakarak alım yapıyorlar. İtalya’nın kuzey bölgesinde Damat, nispeten orta gelirli bölgesi olan orta ve güney bölgelerde D’S Damat markasına ilgi artıyor” diye konuştu.

Orakçıoğlu, Milano’daki Duomo Katedrali üzerinde Damat markası reklamı ile büyük bir prestij kampanyasına imza attıklarının altını çizdi. Orakçıoğlu, “Duomo Meydanında bulunan, dünyanın en eski ve çok ziyaret edilen katedralde Damat İlkbahar/Yaz 2017 Koleksiyonumuzu sergileyen reklam, hepimize gurur veren bir kampanya oldu. Orada bulunan arkadaşlarımız, öz çekim yaparak bu başarıyı kutladı” dedi.

Avrupa’da İspanya’dan Romanya’ya yayılım sürüyor

Avrupa ve diğer bölge pazarlarına ilişkin bilgiler paylaşan Süleyman Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Almanya ve Benelüks ülkelerinde toplam 15 satış noktasını geçmek üzereyiz. Fransa’da lokasyon arıyoruz. Paris’te bu yıl mağaza açabiliriz. Meksika başta olmak üzere Güney Amerika’da 12 ülke için distribütörlük vereceğiz. Bu imza, markalarımızla bir anda Arjantin, Şili, Meksika gibi çok önemli pazarlara aynı anda açılmak anlamına geliyor. Yine nisan ayında Katar’da ilk mağazamızı açıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nde satış noktalarımız 8’e ulaşacak. Geçen yıl ilk kez giriş yaptığımız Avustralya’da ikinci mağazayı açıyoruz. Yeni Zelanda da ise mevcut satış noktalarını artıracağız. Romanya’da halen lideriz. Bu ülkede 14 mağazaya çıkacağız. İspanya’da da iki mağazamıza ek olarak Madrid’de çok kısa sürede 350 metrekare büyüklüğünde bir flag ship mağaza açacağız. İspanya’da bu yıl içinde iki yeni mağaza daha gündeme gelebilir.”

Rusya’da mağaza sayısı 25 olacak

Türkiye’nin en önemli pazarlarından Rusya’da direkt yatırımları bulunan Orka Holding, iki ülke ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesiyle askıya alınan projelerini tek tek hayata geçiriyor. Orakçıoğlu, “Moskova’da kendi yatırımımız olan mağazalar çoğalacak. Rusya’da 7’si bayi, 7’si kendi yatırımız olmak üzere toplam 14 mağazamız bulunuyor. Bu yıl Rusya’daki mağazalarımızın sayısı 25’e çıkacak. Ayrıca Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Ermenistan’dan sonra Özbekistan’da da mağaza açacağız” dedi.

Şirket olarak Afrika kıtasındaki yayılımlarını “Afrika’da safariye çıktık” diye özetleyen Orakçıoğlu, “Kuzey Afrika’dan Sahra Altı Ülkeleri’ne kadar kıtanın her bölgesinde yaygınlaşıyoruz. Yakında Güney Afrika’da 600 metrekare büyüklüğünde flag ship mağazamız olacak” dedi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da etkinliğin hem Türkiye’ye hem de sektöre büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise “Markalarımızla büyüdüğümüz diğer önemli pazarlar; Polonya ve İsrail. Doğu Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahip Polonya’da ilk yılda 3-4 mağaza, üç yılda 15 mağaza hedefliyoruz. İsrail’de sene sonuna kadar beş mağaza açacağız. Orda da üç yılda 15 mağaza ile pazar liderliği hedefimiz var” dedi.

Akıllı aynanın yurt içinde patentini aldı

Her yıl Ar-Ge faaliyetlerine hatırı sayılır yatırımlar yapan, leke tutmayan, ütü gerektirmeyen gömlekler, fit kalıplar gibi her sezon inovatif teknolojilerle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Orka Holding, bu alandaki çalışmalarına yenilerini ekledi.

Orka Holding, perakendeye yepyeni bir soluk getirecek “Akıllı aynalar” yazılımının Türkiye’de patentini aldı. Süleyman Orakçıoğlu, “İki yıldır üzerinde çalıştığımız uygulama, müşteri dostu inovatif bir yazılım başarısı. Artık müşteriler kabinlerde çok sayıda ürünü defalarca giyip çıkarmak yerine ayna karşısında üzerine tutması yeterli hale gelecek. Akıllı aynalar sayesinde ürünü üzerine giymiş gibi görebilecek ve böylece karar verme sürecini hızlandıracak. Zamandan tasarruf ile birlikte satışları artıracağına inanıyoruz. Yıl sonundan itibaren kademeli olarak müşterilerin bulunduğu her ortamda bunu yapabilmelerini sağlayacağız” dedi.

Orakçıoğlu, ayrıca mağazalarda yazılı olarak sunulan ürün bilgilerini akıllı cihazlara uyumlu hale getirerek sanal gerçeklik platformuna taşıdıklarını söyledi. Uygulama ile müşteriler, mağazalarda ürün bilgilendirme panosuna akıllı cihazlarını tuttukları zaman, ilgili ürünün tüm özellikleri ve imalat sürecini cihazlarından izleyebilecek.

Başarıdaki kilit nokta; ulaşılabilir lüks olmamız

Orakçıoğlu, kurucusu olduğu markalarının başarısını ve geldiği noktayı şu sözlerle paylaştı: “Başarımızdaki en kilit nokta; ulaşılabilir lüks olmamız. Ayrıca markalarımızı çok iyi segmente ettik. Farklı lokasyon ve demografik yapıya bir değil üç markamız var. Trend ürünlere eğilim gösteren pazarlarda Tween, rekabetçi pazarlarda D’S Damat ve elegant pazarlarda Premium Damat ile yer alıyoruz. “Hiçbir firmanın bizim olduğumuz gibi dünyanın farklı coğrafyalarında etkili bir büyüme modeline sahip olduğunu düşünmüyoruz. Önümüzdeki beş yılda dünyada en çok konuşulan beş markadan biri olacağımıza inanıyorum. Dünyanın pek çok ülkesinden aldığımız talepler, bu yolda enerjimizi artırıyor.”