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İsyan ettiren görüntü! Pompalı tüfekle...

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İsyan ettiren görüntü! Pompalı tüfekle...
Cep telefonuyla görüntülenen düğün magandaları, pompalı tüfeklerle hava ateş açarken rahat tavırlarıyla dikkat çektiler.

Konya'da bir düğünde oynayanların arasına dalarak pompalı tüfekle havaya ateş edenler cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, düğünde eğlenenlerin arasına pompalı tüfekle karışan iki kişi, oynayanları ve çevredekileri umursamadan havaya ateş ediyor.

Şahıslar ellerinde tüfeklerle gezerken, eğlence devam ediyor. Bu sırada birkaç çocuğun da alana girerek oynadığı dikkat çekiyor.

 Farklı bir açıdan kaydedilen görüntüde ise duvarın yanında elinde tüfeklerle duran gençler ateş etmeye devam ediyor.

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