İsveç’te Kamyon Terörü: 4 ölü

İSVEÇ’in başkenti Stockholm’de bir bira kamyonunun büyük bir mağazaya dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Stockholm'de meydana gelen saldırı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Terörizmin hedefi,

Olay Stockholm’ün Drottninggatan caddesinde gerçekleşti. Birkaç katlı mağazanın cadde seviyesinde de dükkanlar olduğu ve kamyonun buraya girdiği ifade edildi. İsveç Başbakanı Stefan Löfven işaretlerin bunun bir terör saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi. Polis, şüphelinin fotoğrafını servis etti. Saldırının gerçekleştiği mağazanın bulunduğu yerin paralelindeki caddelerde de önlemler artırılarak, olay yerinden 50 metre uzaklıktaki bölgede güvenlik kordonu genişletildi. Metrolar boşaltıldı.

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Hürriyet’e konuşan bir görgü tanığı, saldırının mağazaların yoğun olduğu işlek bir caddede gerçekleştiğini, kamyonun son sürat yayaların üzerine sürüldüğünü, yüzlerce kişinin kaçıştığını ve saldırının ardından silahlı üç kişinin çevredekilere ateş açtığını söyledi.

KAMYON ŞOFÖRÜ YAKALANDI

Olayın hemen ardından, saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı. İsveç polisinin şüpheli olarak fotoğrafını servis ettiği kamyon şoförü olaydan 5 saat sonra yakalandı ve kamyonu yayaların üzerine sürdüğünü itiraf etti.

KALBİM STOCKHOLM’DE

Stockholm’deki tüm metro istasyonları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Stockholm’e gelen ve buradan kalkan tüm tren seferleri iptal edilerek şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alındı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter’dan “Kalbim Stockholm’de” derken saldırının kurbanlarının yakınlarına taziye diledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İsveç Kralı 16. Gustaf’a taziyelerini ifade ettiği bir telgraf çekti. Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi, İsveç’teki saldırı nedeniyle karartıldı.

İSVEÇ BAŞBAKANI LÖFVEN: ASLA KAZANAMAYACAKSINIZ

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Stockholm'de meydana gelen saldırı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Terörizmin hedefi, demokrasinin altını oymaktır. Ama İsveç'te bu hedefe asla ulaşamayacaklar" diye konuştu. Açıklama öncesi saldırı yerine giden olay yerine giderek çiçek bırakan Löfven, gözyaşlarına hakim olamadı.

​Löfven, "İsveç'in içinde bulunduğu bu durumda, İsveç'le dayanışma duyguları içinde bulunan ülkelere teşekkür ederim. Profesyonelce çalışan polis ve güvenlik teşkilatımız, İsveç halkının kendini güvende hissetmesi için her şeyi yapmaktadır. İsveç, kendisinin bu hain katiller tarafından sindirilmesine izin vermeyecektir" şeklinde konuştu.