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İSTİSMARDA 3. SIRADAYIZ

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İSTİSMARDA 3. SIRADAYIZ
Son 1 yılda 8 bin çocuk "cinsel istismar" mağduru

Sürekli duyduğumuz ve yalnızca sosyal medya üzerinden günübirlik tepkilerle geçiştirdiğimiz bir konu olan "çocuk istismarı" konusu her ne kadar anlatılsa, yazılsa ve tartışılsa bile eminim benim gibi sizinde içiniz soğumaz bu suçu işleyen canilere karşı. 
İnsan Hakları Derneği (İHD)'nin son yaptığı çalışma zaten ülke olarak ne kadar boşvermiş, ne kadar ayıplanmaktan korkan ve kendi gururumuzu çocuklarımızın ruh, beden sağlığı hatta hayatından da önünde tuttuğumuzu gösteriyor. 
Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan veriler korkunç seviyelere ulaşmış. 16 yılda ülkemizde 440 bin çocuğumuz doğum yapmış. Evet çocuğumuz. Henüz 18 yaşını doldurmadan gençlik yıllarına adım atmamış "çocuk" larımız. Daha vahim olanı ise büyük kısmının dini nikah veya aile arasında anlaşma ile tecavüzcüsü ile birlikte yaşamaya mahkum edilmiş olmaları. 

 

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