İSTİSMARDA 3. SIRADAYIZ

Emre Engin / Editör

Sürekli duyduğumuz ve yalnızca sosyal medya üzerinden günübirlik tepkilerle geçiştirdiğimiz bir konu olan "çocuk istismarı" konusu her ne kadar anlatılsa, yazılsa ve tartışılsa bile eminim benim gibi sizinde içiniz soğumaz bu suçu işleyen canilere karşı.

İnsan Hakları Derneği (İHD)'nin son yaptığı çalışma zaten ülke olarak ne kadar boşvermiş, ne kadar ayıplanmaktan korkan ve kendi gururumuzu çocuklarımızın ruh, beden sağlığı hatta hayatından da önünde tuttuğumuzu gösteriyor.

Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan veriler korkunç seviyelere ulaşmış. 16 yılda ülkemizde 440 bin çocuğumuz doğum yapmış. Evet çocuğumuz. Henüz 18 yaşını doldurmadan gençlik yıllarına adım atmamış "çocuk" larımız. Daha vahim olanı ise büyük kısmının dini nikah veya aile arasında anlaşma ile tecavüzcüsü ile birlikte yaşamaya mahkum edilmiş olmaları.

Bir diğer araştırma sonucu ise aileler olarak ne kadar duyarsız olduğumuzu gözler önüne seriyor. Son 1 yılda 8 bin çocuk "cinsel istismar" mağduru edilmiş. Bunların ise adli makamlar aracılığı ile şikayetçi olan sayısı 2 binin biraz üzerinde. Hal böyle iken elinizi vicdanınıza, aklınızı başınıza koyarak düşünmenizi istiyorum.

Son günlerde yine karşımıza çıkan ve tüm Türkiye'nin içini acıtan, vicdanını kanatan Ecrin Kurnaz olayı. Daha 1.5 yaşında olan bu yavrumuz kim yaptı henüz bilinmez ama yürütülen çalışmalar ve tahminler doğrultusunda önce tecavüze uğramış ardından ise ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde yalnızca kemikleri ve bir kaç parça da kıyafeti bulunmuştu.

Öte yandan bir ülke'nin aynası da kimliği de sanatçılardır. Gelin görün ki kitap çıkaran bir şahıs (bence asla yazar olamaz) pedofili'yi masumane hale getirecek, olağan birşey gibi gösterecek yazılar yazıyor ve bu kitap yayınlanıyor. Vay ki halimize.

Anne babasının toz konduramadığı yavrularımız kimi zaman bir inşaatta, ormanlık alanda, deniz kıyısında ve hatta parça parça edilmiş halde farklı noktalarda bulunurken biz yalnızca sosyal medya'dan yazıp geçiyoruz.Elbette tepki göstemek güzel ama burada eksiğimiz var. Farklı yaptırımlar, daha ağır cezalar gelmesi için daha büyük tepki göstermemiz gerekiyor. Ne olmasını bekliyoruz anlamış değilim. Allah göstermesin ama devlet büyüklerimizin veya mevki makam sahibi insanlarımızın mı başına bu tarz bi olay gelmesi lazım? Ciddi yaptırımlar, cezalar ile karşı karşıya kalmaları için bu yaratıkların daha ne bekliyoruz. Köydeki Ayşe bacımız bizim vatandaşımız değil mi? Onun yavrusu bizim yavrumuz değil mi? Ben buradan bütün sanatçılara ve vatandaşa öncülük edecek isimlere seslenmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden tarihi bir kampanya başlatılmalı. Hukuki kurallar çerçevesinde gereken yapılmalı bu katliamları gerçekleştirenlere.