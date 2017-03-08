  • BIST 90.501
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6898
  • Euro 3,8969
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

İstihbarat raporu: 30 bin kişi aranıyor

»
İstihbarat raporu: 30 bin kişi aranıyor
MİT’in deşifre ettiği FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock listesinin son hali soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’na gönderildi.

Devletin zirvesine de sunulan rakamlara ulaştı. Buna göre, bugüne kadar 230 bin ByLock hesabı saptandı. Bunlardan 15 bininin mükerrer olduğu belirlendi. Geriye kalan 215 bin hesaptan185 bin kullanıcının kimliği tespit edildi. 30 bin kullanıcının kimliğine ise ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kişilerin, örgütün kriptolu üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.

GBT SORGUSUNDA VAR

ByLock listeleri ile ilgili çalışma yürüten EGM, listeyi arama motoru benzeri bir yazılımla 81 ilin Emniyeti’nin kullanımına açtı. FETÖ bağlantılı kişilerin ByLock kullanıcısı olup olmadığı arama motorundan tarama yapılarak öğrenilebilecek. Türkiye’nin herhangi bir noktasında yapılacak GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda da kişinin ByLock listesinde olup olmadığı belirlenecek. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!07 Mart 2017 Salı 13:26
  • 3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.07 Mart 2017 Salı 13:17
  • Genç adamın katili, kardeşi çıktı!07 Mart 2017 Salı 13:07
  • İstanbul için bahar havası sona eriyor!..07 Mart 2017 Salı 13:02
  • 1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!07 Mart 2017 Salı 13:00
  • 'Bir anlık dalgınlık'la gelen ölüm!..07 Mart 2017 Salı 12:52
  • Bakan Fikri Işık'tan 'Bedelli askerlik' açıklaması!07 Mart 2017 Salı 12:46
  • Musul Başkonsolosluk binamız teröristlerden geri alındı!07 Mart 2017 Salı 12:44
  • ABD, Rus ve Türk Genelkurmay Başkanları Antalya'da07 Mart 2017 Salı 12:43
  • Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Atatürkçü, Kemalist' çıkışı!..07 Mart 2017 Salı 12:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim