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SON DAKİKAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti! İşte Soylu'nun açıklamasının tam metni

'İstifası Kabul Edilmemiştir Göreve Devam Edecektir'

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'İstifası Kabul Edilmemiştir Göreve Devam Edecektir'
İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

İŞTE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. 

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

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