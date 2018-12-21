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İstifa iddialarına ne yanıt verdi?

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İstifa iddialarına ne yanıt verdi?
TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın" diyerek istifa edeceği iddialarını yalanladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, istifa edeceğine iddialarla ilgili "Kim söylemiş, kim demiş? Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın" dedi.

Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, istifa iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi.

Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan, yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanların sayısı arttı.

Hatta fal baktıranlar bile var. Biz her zaman milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin yüzünü ağartmak, hayatını kolaylaştırmak için sarfettik.

 Bundan sonra da aynı şekilde Rabbim yine bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız.

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