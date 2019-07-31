İSTEKLERİ OLAY YARATTI

Çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşen Prenses Haya ile kocası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un karşı karşıya geldiği dava, dünyada yankı buldu.

45 yaşındaki Prenses Haya, Galler Prensi Charles'ın da avukatı olan Fiona Shackleton'la birlikte mahkemeye geldi.Uluslararası ajanslar, aylardır ilk kez görünen Prenses'in birçok fotoğrafını dünyaya servis etti.İngiltere'ye kaçan Prenses Haya, mahkemeden ilk olarak 'zorla evlilikten koruma emri' talep etti.Resmi İngiliz yasal tanımlamasına göre, zorla evlilikten koruma emri, birisinin evliliğe zorlandığını ya da zaten zorla evlenmiş olduğu durumlarda devreye giriyor.