Ülkenin güneyinde yer alan ve Şayrat kenti yakınlarındaki üste, üç filo görev yapıyor. Üsteki uçaklar arasında bir filo Mig-23 ile iki filo Su-22 gibi hava-yer görevlerinde kullanılan uçaklar bulunuyor. İki piste sahip üste toplam 30 uçak bulunuyor. Ancak askeri uzmanlar, bu uçakların en fazla 10'unun uçabildiğine dikkat çekiyor
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İşte vurulan Şayrat Hava Üssü'nden geriye kalanlar
ABD gemilerinden ateşlenen Tomahawk füzeleri, kimyasal saldırıyı yaptığı iddia edilen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Şayrat Hava Üssü'nü vurdu. Vurulan üssün son görüntüsü bu sabah kameralara böyle yansıdı.
Etiketler: Şayrat Hava Üssü
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