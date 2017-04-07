  • BIST 88.596
  • Altın 151,347
  • Dolar 3,7200
  • Euro 3,9563
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHelikopter destekli operasyon

İşte vurulan Şayrat Hava Üssü'nden geriye kalanlar

»
İşte vurulan Şayrat Hava Üssü'nden geriye kalanlar
ABD gemilerinden ateşlenen Tomahawk füzeleri, kimyasal saldırıyı yaptığı iddia edilen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Şayrat Hava Üssü'nü vurdu. Vurulan üssün son görüntüsü bu sabah kameralara böyle yansıdı.

Ülkenin güneyinde yer alan ve Şayrat kenti yakınlarındaki üste, üç filo görev yapıyor. Üsteki uçaklar arasında bir filo Mig-23 ile iki filo Su-22 gibi hava-yer görevlerinde kullanılan uçaklar bulunuyor. İki piste sahip üste toplam 30 uçak bulunuyor. Ancak askeri uzmanlar, bu uçakların en fazla 10'unun uçabildiğine dikkat çekiyor

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan anket yorumu: Rakamlara girmeyelim07 Nisan 2017 Cuma 11:36
  • 2017 LYS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte başvuru ücreti07 Nisan 2017 Cuma 11:20
  • Türkiye'ye gelip...07 Nisan 2017 Cuma 11:15
  • Fransız polisine gerekçesiz arama yetkisi06 Nisan 2017 Perşembe 16:36
  • Avrupa çatırdamaya mı başlıyor?06 Nisan 2017 Perşembe 16:31
  • En çok konuşulan haber spikerleri açıklandı!06 Nisan 2017 Perşembe 16:07
  • Pelin Batu'nun gözyaşları06 Nisan 2017 Perşembe 16:00
  • CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi06 Nisan 2017 Perşembe 15:56
  • Gaziantep’te arazide erkek cesedi bulundu06 Nisan 2017 Perşembe 15:52
  • Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye çok sert sözler06 Nisan 2017 Perşembe 15:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim