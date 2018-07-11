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İşte Volkan Demirel'in sözleşme detayları

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İşte Volkan Demirel'in sözleşme detayları
Fenerbahçe’den istediği tüm şartları alan Volkan Demirel, Kameni’den daha az kazanmayı kabul etti.

16 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe ile yola devam eden Volkan Demirel istediği tüm şartları kabul ettirdi. 1 yıllık ve TL üzerinden oldukça cüzi bir oranda sözleşme imzalamaya hazır olan Volkan, hem ucu açık (21 maç oynadığı her sezonun devamında sözleşmesi otomatik olarak aynı şartlarda uzar) bir sözleşme aldı hem de rakamı Euro üzerinden yazdırdı.

Volkan'ın tek kabul ettiği, 1.5 milyon Euro ile Carlos Kameni'den (2.2 milyon euro) daha az kazanmak oldu. Yönetimin Volkan'la sözleşme yenilemesinde ligdeki 20 derbinin 13'ünde kalesini gole kapatması etkili rol oynadı.

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