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İşte Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri

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İşte Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

12 Ağustos Pazar:

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus

19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

 

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