İşte Oscar'ın Sahipleri

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Joker'deki başarısıyla Joaquin Phoenix aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée

Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Tören şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe'nin "A Beautiful Day In The Neighborhood" filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı.

KADIN YÖNETMEN ADAYI OLMAMASINA TEPKİ

Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.

Bu durumu protesto etmek isteyen isimlerden oyuncu Natalie Portman, bu yıl film çeken ancak Oscar'a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyan bir Dior ceketle törene geldi.

Oyuncu Mark Ruffalo ise en iyi belgesel ödülünü vermeden önce yaptığı konuşmada, "dört yapımın yönetmen koltuğunda kadın olduğuna" dikkati çekti.

En iyi kısa animasyon ödülünü alan Sony yapımı Hair Love'ın ekibi ise bu ödülü animasyon dünyasında daha çok temsiliyetin önemine inandıklarını söyleyerek aldı. Aynı zamanda çoğu zaman gözardı edilen siyahların saçlarıyla ilgili yaşadıklarına da dikkat çekmek istediklerini belirttiler.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

İlk açıklanan ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında oldu. Ödülün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Brad Pitt.

Ünlü oyuncu konuşmasında yönetmen Tarantino'ya teşekkür ederek bu ödülü çocukları için aldığını söyledi.

Brad Pitt daha önce yapımcı kategorisinde Oscar almıştı ancak bu ödül oyunculuk kategorisinde aldığı ilk heykel oldu.

Ödül konuşmasında "Bana konuşmam için 45 saniye verdiler, Senato'nun John Bolton'a verdiğinden daha uzun bir süre" diyen Pitt, böylece siyasete de atıfta bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azline ilişkin yürütülen soruşturmada Senato, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere yeni tanıkları dinlememe yönünde karar almıştı.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Laura Dern, Netflix yapımı 'Marriage Story' (Evlilik Hikayesi) ile aldı.

Ödülü kabul ederken yaptığı konuşmasında "Gerçek hayatta kahramanlarınızla tanışmayın derler ancak şanslıysanız onlar sizin anne babalarınız olur" diyen Laura Dern ailesine ve filmin yönetmeni Noah Baumbach'a teşekkür etti.

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM VE EN İYİ YÖNETMEN

92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülünün sahibi Güney Kore'nin Oscar'a aday gösterilen ilk filmi Parasite oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü de Güney Kore'nin ilk Oscar adayı Parasite ile Bong Joon-ho’nun oldu.

Bir gecede ikinci Oscar'ı kucaklayan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, konuşmasında "En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü aldıktan sonra 'bu kadar' deyip rahatlayabilirim diye düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

EN İYİ FİLM

92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü Parasite (Parazit) aldı.

'En İyi Film Ödülü'nü alan ilk İngilizce olmayan film olarak tarihe geçen Parasite'ın topladığı ödüller şöyle:

- En İyi Yabancı Film

- En İyi Yönetmen

- En İyi Film

EN İYİ KADIN OYUNCU

92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki performansıyla Renee Zellweger aldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix aldı.

EN İYİ KISA BELGESEL ÖDÜLÜ

92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kısa Belgesel Ödülü, Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) ile Carol Dysinger ve Elena Andreicheva'ya gitti.

ÖDÜLLER:

En İyi Özgün Senaryo: Parasite filmiyle Bong Joon Ho ve Han Jin Wo

En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit

En İyi Sinematografi: 1917 - Roger Deakins

En İyi Animasyon Film: Toy Story 4

En İyi Görsel Efekt: 1917

En İyi Film Kurgusu: Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell

En İyi Özgün Müzik: Joker - Hildur Gudnadóttir

En İyi Özgün Şarkı: (I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)