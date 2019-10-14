İŞTE NESRİN CAVADZADE'NİN FİT GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRI!

Nesrin Cavadzade fit görüntüsünün sırrını açıkladı.

Uzun yıllardır pilates yapan ünlü oyuncu, bir süredir organik ürünlerle beslendiğini, şeker, glüten ve ekmeği hayatından tamamen çıkardığını söyledi. Cavadzade ayrıca her gün 1 saat tempolu yürüyüş yapıyor. 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Cevadzade güzel formuyla dikkat çekiyor.